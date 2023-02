Seconda bocciatura del piano Asl 

L’atto aziendale della Asl Sulcis non risulta essere conforme. Arriva la seconda bocciatura da parte della Regione sul documento che definisce le norme di organizzazione e di funzionamento delle aziende sanitarie, un giudizio negativo, quello espresso dalla Giunta che divide le opinioni di chi vorrebbe un immediato cambio al vertice dell’Asl e chi invece un adeguamento del documento stesso ed il prosieguo del progetto in corso.

La delibera

La notizia sull’ulteriore non conformità non trova ancora riscontro nella delibera sì pubblicata, però al momento non leggibile, ma l’assessore alla Sanità Carlo Doria conferma quanto trapelato e spiega i motivi che hanno condotto a respingere ancora l’atto: «I passaggi da cui scaturisce il giudizio di non conformità rispetto agli indirizzi della Giunta, in sintesi riguardano quanto indicato per la struttura semplice di Parto analgesia, all’organizzazione del dipartimento chirurgico e alla Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, dove decisioni prettamente aziendali sono invece demandate a valutazioni future, con una formulazione che rende il documento di fatto incompleto. - dichiara l’assessore - Inoltre abbiamo chiesto all’azienda di intervenire su otto punti che riteniamo debbano essere corretti e che riguardano la mancata o insufficiente definizione di funzioni in attività (alcune in concorrenza con Ares) pertinenti agli Affari generali o all’Area legale o, ancora, l’indicazione di alcune strutture semplici là dove il dimensionamento e i compiti giustificherebbero una struttura complessa (come nel caso del Servizio acquisti, indicato nella proposta come struttura semplice dipartimentale) o, di strutture semplici là dove invece è stata indicata una struttura complessa».

Le reazioni

Per il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, sarebbe opportuno commissionare la Asl o nominare un nuovo direttore generale: «Si è dimostrato che non s’intende migliorare la sanità territoriale e il declassamento delle Strutture del Cto d’Iglesias lo dimostra». Claudio Nuxis, segretario territoriale della Cisl Fp Sulcis Iglesiente spiega come: «Secondo il comma 2 dell’articolo 16 della Legge 24 del 2020, la Giunta regionale può revocare l’incarico al direttore generale dopo il secondo giudizio di non conformità» . E mentre Monica Secci, segretaria territoriale della Fp Cgil prima di esprimersi preferisce attendere l’ufficialità della bocciatura e le motivazioni, la consigliera regionale di “Idea Sardegna” e segretaria della commissione sanità Carla Cuccu, chiede «la nomina di un nuovo direttore generale con l’indicazione di elaborare un atto che rispetti la rete ospedaliera ancora vigente». Secondo Graziano Lebiu presidente dell’Opi, l’ennesimo parere di non conformità «comporterebbe ulteriori conseguenze negative per i cittadini del territorio» . Andrea Pisanu sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulci s si esprime così aggiunge : «Spero si dia la possibilità di poter apportare le modifiche affinché il documento venga poi approvato».