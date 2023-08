Seconda asta deserta per il compendio dell’Enap 

Finisce deserta anche la seconda asta per la vendita del compendio Enap, ma stavolta i creditori alzano la voce: «Inutile tentare di cedere a lotto unico: se davvero occorre recuperare risorse per riconoscere i diritti dei creditori, allora bisogna suddividere i beni in tanti piccoli lotti, e questo ancora non avviene».

L’avvocato Marco Zusa è uno dei rappresentanti legali dei creditori, in particolare in questo caso gli ex dipendenti, che si sono insinuati nel fallimento dell’ente di formazione regionale e che quindi attendono che si concluda l’asta fallimentare indetta dal Tribunale di Cagliari per la vendita del compendio di via Mazzini. La prima asta in febbraio era stata fissata a circa 6 milioni e mezzo ed era andata deserta. La seconda, ribassata a 5 milioni 200 mila euro, è andata ugualmente deserta. <Ma anche questa seconda asta – fa notare l’avvocato – era stata indetta senza scorporare in tanti lotti i beni da cedere nonostante avessimo indicato questa come soluzione ottimale>. Ci sarà in autunno una terza gara con un ulteriore ribasso d’asta: «Chiediamo a questo punto - conclude il legale - che la terza gara non offra i beni a lotto unico perché è difficile ci siano davvero imprenditori pronti a sborsare diversi milioni di euro». Il compendio, fra edifici, capannoni e strutture sportive, conta una ventina di unità. Sono tutte classificate come servizi generali e sport.

