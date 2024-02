Secco fino a venerdì e poi piove La speranza nelle campagne 

Che c’è di nuovo sotto il sole? Che nel fine settimana non ci sarà, perché lo copriranno le nubi, dalle quali pioverà in maniera ben più che simbolica. Il che - paradossalmente - è una specie di rivoluzione perché pioverà d’inverno, il che non usa più. Secondo i meteorologi saranno precipitazioni senza esagerare, ma pioverà “per bene”, alla fine di questa settimana, il che suona davvero rivoluzionario in questo periodo siccitoso. Per rendersene conto, basta andare a rileggersi i dati pluviometrici del trentennio 1926/56 della provincia di Cagliari: a gennaio caddero in media 47 millimetri di pioggia. Il mese scorso sono stati appena 12, il che significa un quarto rispetto a un dato costante trentennale. Gocce nel mare.

Le precipitazioni

Il clima cambia, l’inverno fa brevi apparizioni, ma per la fortuna di invasi e campi coltivati ne ha una in programma proprio a partire da venerdì, dopo altri giorni di sole e con temperature primaverili. Ci mettono la mano sul fuoco a Meteonetwork, i cui esperti di meteorologia si aspettano un indebolimento dell’alta pressione (quella che abbiamo quasi costantemente, il che sarebbe normale se solo questo periodo fosse estivo) a partire dalla tarda serata di martedì. Senza pioggia, però, a parte qualche goccia sul settore costiero iglesiente. Se è però la pioggia vera, che vogliamo vedere, il biglietto per lo spettacolo è per venerdì sera e per la giornata di sabato a iniziare dal settore occidentale della Sardegna. I modelli matematici applicati dai guru di Meteonetwork indicano una griglia compresa tra i dieci e i venti millimetri di pioggia nell’arco di dodici ore. Pioverà maggiormente sul centro dell’Isola e sull’Ogliastra, aggiungono i previsori, che per queste zone si aspettano tra i 20 e i 25 millimetri di pioggia sempre in dodici ore. La neve no, quella ce la possiamo tranquillamente scordare.

Cambio di clima

In questo contesto di piogge, i venti meridionali venerdì ruoteranno a maestrale, che sarà forte sul Mare di Sardegna nel prossimo fine settimana. La neve ce la possiamo scordare, come si diceva, perché le temperature continueranno a essere al di sopra delle medie di stagione, con un ulteriore aumento (ma sarà lieve) tra giovedì e venerdì. Ma poi, con l’arrivo della pioggia, è previsto anche un deciso calo termico. Di certo, nel prossimo weekend in campagna vedremo larghi sorrisi che mancano da tempo sui volti degli agricoltori, alle prese con una siccità invernale estremamente preoccupante.

La situazione in cielo

Abbiamo visto che cosa accadrà, ora parliamo del perché e lo facciamo sempre grazie alle spiegazioni degli specialisti di Meteonetwork. Tanto per cominciare, avvertono gli esperti del clima, il mese di gennaio 2024 entra di diritto, per quanto riguarda la meteorologia, nello studio delle anomalie dell’anticiclone di blocco. Che cos’è, e soprattutto che cosa vuole? Di fatto, è un’area di alta pressione (quella che porta il bel tempo) molto vasta, che però è chiusa tra due diverse aree di bassa pressione (quelle responsabili del maltempo). Questo discorso riguarda gran parte del continente europeo, ed ecco perché - dopo il 2023 - se la situazione non cambia, anche il 2024 rischia di entrare in un’anomalia meteorologica assai poco entusiasmante. Non si tratta di impressioni personali: a indicare l’anormalità sono i dati rilevati con le strumentazioni.

Le anomalie

In gennaio, Spagna e Francia hanno registrato temperature massime da record. Anche l’Italia è interessata dalla fase di blocco anticiclonica (il fenomeno di un’alta pressione chiusa da due zone di bassa pressione), quindi sul nostro Paese al suolo e in quota il tempo rimane tipicamente estivo, con temperature più elevate rispetto alle medie stagionali ma soprattutto con lo stesso fenomeno che accade anche in quota: lassù, dicono gli esperti, le inversioni termiche sono assenti e le temperature massime hanno sfiorato i 17/18 gradi. Quest’alta pressione è rimasta ben stabile anche per questo fine settimana sull’intera area del Mediterraneo.

L’inverno vero

E allora, quand’è che farà inverno per davvero? I meteorologi lo prevedono negli ultimi dieci giorni del mese, in particolare sul settore nord della Penisola, mentre al centro-sud (quindi, anche da noi) l’impulso mite e umido potrebbe essere confermato. Intanto, almeno godiamoci le piogge del prossime weekend. Poi, meno assetati, staremo a vedere.

RIPRODUZIONE RISERVATA