Il personaggio.
13 marzo 2026 alle 00:35

Secci Rosa: «Il mio viaggio a quota 25» 

Un quarto di secolo sui palchi, la musica e l’impegno per il Kurdistan 

Una strada personale e artistica di impegno, ricerca e attraversamento di culture. A venticinque anni dal primo concerto per la causa curda, Stefania Secci Rosa oggi al Teatro Massimo di Cagliari (alle 21, sala M2) fa approdare il suo viaggio a quota “25”. Una tappa intermedia, una serata in cui memoria e visione richiameranno paesi vicini e lontani e tanti artisti e amici.

“25” perché chiamarla tappa e non punto di arrivo?
«Il punto di arrivo coincide quando non si ha più nulla da dire. Sento di avere ancora molto da raccontare. È anche un riconoscere la fortuna di lavorare con colleghi straordinari».

Guardando a quel primo concerto per il Kurdistan nel 2001, cosa prova oggi? E perché l’Est ha contaminato la sua produzione?
«Sono cresciuta con persone che mi hanno insegnato a considerare la musica come un mezzo per entrare in relazione con gli altri. L’esperienza in Turchia, il contatto con musicisti e attivisti curdi e il lavoro clandestino con i Koma Azad hanno inciso sulla mia formazione artistica e politica. Da allora ho iniziato a cantare seriamente, nutrendomi di musica balcanica, di colonne sonore e di incontri decisivi, come quello con Maurizio Congiu».

Ha senso, anche oggi, che gli artisti si impegnino per una causa?
«Dovrebbero farlo con decisione. Non farlo non è neutralità, è una scelta. L’arte non può prescindere dalla responsabilità verso ciò che accade nel mondo».

Nel suo percorso ritorna l’attraversamento di culture. Quanto ha trasformato il suo modo di fare musica?
«Crescere qui mi ha dato il desiderio di guardare oltre. Le esperienze inglesi, in Portogallo e a Capo Verde hanno modificato profondamente il mio modo di comporre, rendendolo più aperto. Ho capito che i confini non possono esistere nella musica».

“Confine”, è una parola piena di risvolti.
«Un punto di incontro più che di separazione. Sto lavorando a uno spettacolo che riflette proprio sul rischio di considerarlo come divisione. La storia dimostra che non porta nulla di buono».

Sul palco riunirà chi ha impreziosito la sua carriera fino all’album “Sola”, co-prodotto da Michele Palmas. Cosa la lega a questi nomi?
«Ognuno rappresenta una fase del mio cammino. Da Fabrizio Lai Dessì ed Emanuele Pusceddu, con cui condivido anni di studio e viaggi, alle Balentes, a Francesca Corrias, ai Moonfoongo e a Elisa Lombardo. La musica è un fatto collettivo. Sola, invece, nasce in una fase di solitudine e con il supporto di musicisti portoghesi e di Matteo Gallus. Ha una sonorità che attraversa più paesi e mi sta guidando verso nuove esplorazioni».

