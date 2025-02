Secci: «per crescere bisogna stare uniti» 

Eliseo Secci sarà alla guida del volley regionale per il prossimo quadriennio. L’ufficialità è stata sancita ieri nel corso dell’assemblea elettiva della Fpav, a Cagliari, in cui era candidato unico alla presidenza (secondo mandato). Affollata e con molti ospiti. Secci non ha avuto l’unanimità (84% per cento dei voti delle 127 società presenti) e sarà affiancato dai consiglieri Marco Carrus, Luisa Serra, Roberto Puddu, Andrea Trova, Renata Francesconi e Silvia Baldari, la più votata.

Insomma, una tornata elettorale movimentata, come ha ammesso Secci negli interventi prima e dopo la proclamazione: «Sarà mio compito appianare incomprensioni e dissensi emersi. Se ho mancato di rispetto a qualcuno chiedo scusa, ma dire con chiarezza ciò che penso ritengo sia un contributo utile alla chiarezza e alla causa comune».

Presidente Secci, primo: ricomporre.

«Mi sono ricandidato perché il movimento rischiava una netta divisione. Lavorerò per contribuire a ricostituire percorsi e scelte unitarie, mettendo impegno ed entusiasmo. Ho dovuto fare delle scelte, non sempre condivise, ma tra i votanti ho avuto un ampio consenso e di questo ringrazio chi mi ha dato un segnale di fiducia».

Parliamo dei prossimi quattro anni.

«Ma non dimentichiamo i quattro trascorsi: due partite della Cev Cup, una Supercoppa, un mondiale Under 21, e il Trofeo delle Regioni il prossimo luglio. Ora c’è una nuova squadra che rappresenta i territori e le quote di genere. Lavoreremo tutti per un rapporto ancora più stretto con gli stessi territori e le società, analizzando in maniera ancora più approfondita le carenze e le criticità».

C’è da gestire un movimento che cresce dopo Parigi e Alessia Orro.

«Per questo è indispensabile trovare la collaborazione di tutti, compreso chi non ha partecipato all’assemblea. Non serbo rancore, è importante lavorare tutti nella stessa direzione».

Il gap con altre regioni può ridursi?

«È assodato che dobbiamo migliorare e aumentare la presenza nei campionati nazionali. Noi ci muoviamo in un ambito che presenta problemi di natura finanziaria. Abbiamo il sostegno delle Istituzioni, ma dobbiamo trovare strumenti per un maggiore coinvolgimento dei privati, che non sia legato alla sola appartenenza. Ci consentirebbe un bel salto di qualità».

Marco Capponi

RIPRODUZIONE RISERVATA