Secci nuovo comandante degli agenti 

Da ieri il carcere di Badu ’e Carros ha un nuovo comandante. Si tratta di Riccardo Secci che ha ricoperto il ruolo di direttore del Cpr in Albania ed è stato comandante della Sfap (Scuola di formazione della polizia penitenziaria) di Roma, con alle spalle una lunga esperienza. La sua nomina arriva in un momento delicato per la struttura carceraria nuorese, che recentemente è stata al centro di gravi fatti di cronaca. Fino a ieri il carcere di Badu ’e Carros aveva un comandante “in prestito” dal penitenziario di Massama, Salvatore Cadeddu, che si trovava a dividersi tra i due istituti. Con l’arrivo di Riccardo Secci, la gestione del carcere passa a un nuovo leader, pronto ad affrontare le sfide e le problematiche legate alla sicurezza e all’ordine all’interno della struttura.

Secci si trova ad affrontare un compito arduo, soprattutto alla luce degli eventi recenti che hanno scosso l’opinione pubblica. Tra gli episodi più eclatanti, spicca la clamorosa fuga del boss Marco Raduano, uno degli eventi che ha messo sotto i riflettori la gestione della sicurezza all’interno della prigione con i sindacati che avevano più volte sottolineato la carenza di personale e l’inadeguatezza e la vetustà di alcuni sistemi di sicurezza dell’istituto.

