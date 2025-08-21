Secci: «Mancava il confronto, ho lasciato la maggioranza» 

«Sono uscito dalla maggioranza perché non c’era più un vero confronto politico e le decisioni venivano imposte senza condivisione». Michele Secci, consigliere comunale di Muravera passato da alcune settimane in opposizione (in solitaria, non con l’attuale gruppo di minoranza) ha spiegato così la sua decisione di rompere. «Troppe volte – ha detto - ci siamo ritrovati all’oscuro di scelte fondamentali, informati a cose fatte, chiamati a ratificare invece che a contribuire. Un esempio emblematico è la proposta del numero chiuso alla spiaggia di Piscina Rei: una misura calata dall’alto, senza alcuna comunicazione preventiva, che ha generato confusione tra cittadini e operatori turistici».

Secondo Secci ci sarebbe un malessere diffuso: «Abbiamo assistito alla revoca di deleghe a consiglieri che avevano sempre lavorato con dedizione e competenza. Una scelta incomprensibile, che ha minato la fiducia interna e ha creato fratture insanabili». E poi, nel corso degli ultimi anni «c’è stato l’abbandono di alcuni assessori, che hanno scelto di lasciare il proprio incarico, stanchi di una gestione che non valorizzava il lavoro di squadra».

Versione, ovviamente, respinta dalla Giunta guidata da Salvatore Piu («Secci? Ha sempre votato con noi e per questo lo ringrazio di cuore»). La mossa di Secci ha dato inizio, in qualche modo, alla campagna elettorale per le elezioni della prossima primavera. Lo stesso Secci sarebbe al lavoro per creare un nuovo gruppo. (g. a.)

