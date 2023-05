Secci: la Serie A3  di Sarroch e Cus  traguardo enorme  

Il Sarroch e il Cus Cagliari volano in A3 e la Sardegna del volley sorride. «È un grandissimo traguardo», dichiara soddisfatto il presidente della Fipav regionale, Eliseo Secci, «speravamo che almeno una squadra potesse centrare la promozione ma non ci aspettavamo di certo questo risultato. Il Sarroch ha disputato un campionato travolgente senza perdere nemmeno una gara. Il Cus, dopo alcune difficoltà iniziali, ha strabiliato nei playoff. Siamo davvero strafelici».

Punto di partenza

A distanza di 15 anni dall'ultima apparizione del Volley Cagliari, un campionato di A tornerà quindi ad annoverare delle formazioni sarde tra le partecipanti. «Le promozioni devono diventare un punto di partenza», continua il numero uno della federazione isolana. «Il sogno è che nel 2026, quando avremo un nuovo palazzetto a Cagliari, si possano raggiungere anche livelli di Serie A superiori. Ci rattrista ovviamente che la Stella Azzurra Sestu, la San Paolo, il Garibaldi e l'Ossi siano retrocesse dai vari campionati nazionali. La presenza dell'Hermaea in A2 femminile e quella di Sarroch e Cus nella A3 maschile faranno ora da traino al movimento. La pallavolo di vertice attrae e affascina i ragazzi che vogliono emulare i loro idoli».

Sardegna Volley S3

Crescita e spinta positiva dunque per una Fipav Sardegna che al momento conta 13 mila atleti. «Nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento del 10 per cento nel numero di tesserati e siamo riusciti a superare i dati pre-pandemici», aggiunge Secci. «Dopo l'ultima edizione andata in scena nel 2019, poi, quest'anno ripartiamo con il quindicesimo Sardegna Volley S3. Un evento che, dalle 11 alle 18.30 di venerdì, coinvolgerà 1500 bambine e bambini e più di 3000 accompagnatori sui campi del Lungomare Poetto. Nell'occasione verranno disputate anche le finali regionali Under 13 maschile 3×3, Under 13 femminile 6×6 e le gare del Trofeo Nazionale Volley S3 di secondo livello maschile e femminile. Sono certo che sarà una bella festa».