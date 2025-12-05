Secchi: «È dura ma darò il meglio» 

La tappa italiana della World Cup di ciclocross entra nel vivo alle14 con le prove del percorso per le gare di domani. Oggi il tracciato di Marceddì sarà completato (soprattutto il rettilineo d’arrivo che la pioggia ha ridotto a gruviera) ma Giorgia Secchi, unica sarda in gara si è già fatta un’idea «Abbiamo fatto un giro, il percorso era molto bagnato ma si capisce che è veloce», dice la ventunenne di Marrubiu. «C’è qualche curva ma è abbastanza semplice, tre pezzi sulla sabbia ma si riesce a farli in bici. Certo bisogna vedere dopo che ci passeranno tutti. Non la definirei una gara tecnica, molto diversa dai percorsi in Belgio. Se penso che il 14 sarò a Namur...»

Giorgia corre per la Women Cycling Project, formazione italo-belga (ma sempre più belga...) e viene da un estate tormentata dagli infortuni («ho fatto poca strada, soltanto qualche gara in Belgio») ma adesso si è finalmente ripresa: «Sono ripartita a metà ottobre, non ho più dolore. Ho fatto 9 gare sinora, tra nazionali (con due podi) e altre del Superprestige. Nelle ultime sono andata abbastanza bene».

Sarà l’atleta di casa ma non si illude: «Le federazioni hanno mandato soltanto le migliori, non c’è molto da fare. In questa gara vorrei finire evitando il taglio, credo che sia il massimo. Non guardo la posizione». Ma vorrà fare il meglio: «Verranno i miei amici, tanti ragazzi che facevano ciclismo con me hanno preso i biglietti e i miei parenti, a cominciare da mio padre Marcello, i miei nonni Giuliana e Luciano». L’azzurra di punta è Sara Casasola, un’amica: «Penso che possa vincere, se la giocheranno lei e Lucinda Brand».

