Secche le nuove palme in via Vienna Il Comune: «Garantite dall’impresa» 

Secche dopo neanche tre mesi. Le nuove palme in via Vienna non sembrano aver attecchito. Le foglie sono gialle e cadenti, tutt’altro che in salute. Lo storico filare, da sempre simbolo del Quartiere Europeo, era stato ripristinato prima di Natale dal Comune. Le nuove piante sono di genere Washingtonia (più resistenti agli attacchi del Punteruolo rosso) e hanno preso il posto delle 25 palme Phoenix, decimate dal parassita di origine asiatica e abbattute una dopo l'altra, tranne due esemplari miracolosamente rimasti indenni.

L’intervento per salvarle

Il filare di palme in stile Miami si era trasformato in una desolante successione di aiuole vuote. Poi, a fine dicembre, la rinascita. Ora però si teme che l’intervento di ripristino possa rivelarsi un flop ma a rassicurare è Giorgio Angius, vicesindaco con delega al Verde pubblico. «Le palme recentemente messe a dimora in via Vienna», spiega, «sono sotto monitoraggio da parte dei tecnici. Il seccume di alcune foglie è dovuto alla crisi di trapianto, fenomeno normale per esemplari adulti di queste dimensioni, che si affronta con irrigazioni di soccorso. Nei casi di piantumazioni di esemplari di grandi dimensioni», prosegue l’esponente della Giunta, «vi è la garanzia di attecchimento da parte dell’impresa. La situazione», aggiunge, «è sotto controllo, in ogni caso l’impresa assicura che eventualmente si farà carico della sostituzione a proprie spese».

«Ci sono tutte le garanzie»

I residenti, insomma, possono stare tranquilli. In un modo o nell’altro, le loro palme continueranno a fare bella mostra di sé in via Vienna. Anche se ci vorranno anni prima che possano raggiungere le superbe altezze di un tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA