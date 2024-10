S’Ecca s’arrideli, ciclista investito da un’auto pirata  

Travolto da un’auto mentre in bicicletta percorreva una strada a “S’Ecca s’arrideli”, in territorio di Quartu, un pensionato di sessant’anni è finito in ospedale con un trauma cranico e diverse fratture in alcune parti del corpo. L’uomo, Roberto Fadda, ex impiegato, è stato accompagnato al Brotzu con una ambulanza del 118, in codice rosso per dinamica. Dopo le visite al pronto soccorso, è stato ricoverato. Non corre pericolo di vita.

Dopo l’incidente, l’investitore non si sarebbe fermato allontanandosi con la sua auto. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia locale sotto le direttive del comandante Antonello Angioni: sono state già sentite diverse persone. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ferito era stato appena portato in ospedale. La Polizia locale, che ha recuperato la bicicletta, sta cercando anche di recuperare le immagini di telecamere piazzate lungo la strada dell’incidente ma anche sarebbero assenti proprio nel punto dove si è verificato l’incidente.

Tutto è accaduto ieri verso le nove. Roberto Fadda salita sulla sua bici, ha imboccato la strada di “S’ecca s’arrideli”, sul litorale, per una delle sue passeggiate giornaliere. Per motivi da chiarire un’auto lo avrebbe sfiorato facendolo cadere a terra. Sono stati altri automobilisti ad accorgersi dell’accaduto, cercando di prestare soccorsi al ferito che appariva visibilmente dolorante, sollecitando anche l’intervento dei sanitari del 118. Fadda è stato così adagiato su una ambulanza e accompagnato al Brotzu dove si trova ora ricoverato.

