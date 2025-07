S’Ecca e S’Arena, continui blackout  

Buio pesto ogni sera, da un paio di settimane. L'illuminazione pubblica a S’Ecca e S’Arena, una delle località di Monserrato oltre la statale 554, resta spenta da tempo tra disagi e proteste. Le numerose segnalazioni inviate dai residenti, per il momento, non hanno sortito gli effetti sperati: al calar del sole i lampioni continuano a restare fuori uso e sulle strade non si vede a un palmo dal naso. Una situazione che genera malcontento diffuso in un quartiere che vive anche problematiche legate alla scarsa pressione dell’acqua corrente. «Noi abitanti della zona siamo al buio da due settimane, e profondamente stanchi di segnalare il disagio, sia agli enti competenti che al Comune», spiega una residente, Sabrina Cardia. «Vivendo in periferia siamo del tutto impossibilitati a uscire a piedi di notte, anche solo per una passeggiata, perché siamo completamente senza luce. Così non si può andare avanti».

