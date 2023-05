Sebastian Cocco azzera tutte le commissioni 

In Comune saltano due presidenti delle commissioni consiliari e il presidente dell’aula Sebastian Cocco dispone «l’azzeramento delle commissioni consiliari». Lo scossone ieri, quando il presidente del Consiglio, applicando alla lettera il regolamento consiliare, ha comunicato alle due ex compagne del partito Italia in Comune, Gabriella Boeddu e Maria Boi, che hanno abbandonato il gruppo e hanno aderito al Misto, la decadenza della Boeddu dalla presidenza della commissione alla programmazione e realizzazione Agenda 2030, e per la Boi dalla commissione bilancio. Cocco nella sua lettera ricorda che «rappresentano cause di cessazione dalla carica di Commissario: la perdita dello status di Consigliere, le dimissioni dal gruppo consiliare di appartenenza, e le dimissioni volontarie».

In questi casi, il presidente del Consiglio comunale dovrebbe sostituire le uscenti. Cocco parla di «impossibilità di procedere per le consigliere fuoriuscite dal gruppo originario di appartenenza e confluite nel gruppo “Miso”, che determina una sostanziale modifica della rappresentanza dei gruppi all’interno del Consiglio e delle Commissioni». Da qui la decadenza della Boi e della Boeddu e, a cascata, «l’azzeramento di tutte le commissioni consiliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA