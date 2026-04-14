Sea scout beach, disabili al lavoro nel locale inclusivo  

Venerdì 24, alle 10.30, verrà inaugurato a Torregrande il Sea scout beach resort, locale in cui lo staff sarà composto per il 50% da ragazze e ragazzi con disabilità intellettivo relazionale. I futuri lavoratori stanno concludendo la formazione per poi essere impegnati nel bar, nella cucina e nello shop del locale sul lungomare, davanti a Villa Baldino.

«Inoltre, il Sea scout beach resort si presenta come un locale accessibile a tutti, a quanti hanno necessità di un luogo che non presenti ostacoli, utile alle famiglie, agli anziani, alle persone di tutte le età. Il lido offrirà dieci postazioni e ausili fondamentali per agevolare l’ingresso in acqua per quanti presentano disabilità motorie», spiegano dall’associazione.

Il Sea scout beach è un nuovo progetto che si realizza grazie a fondi privati, al lavoro della coop Sea scout e alla Fondazione Mazzola, «concretizzato dalla professionalità e sensibilità del settore Demanio Oristano e dalla Capitaneria di porto – si legge nella nota – È una nuova avventura per i ragazzi e le ragazze che all’interno della famiglia Sea scout imparano l’indipendenza personale e vivono una vita sportiva costellata di successi, i più importanti, oltre alle medaglie, sono quelli che arrivano nella vita di tutti i giorni, quando i limiti sociali imposti dalla disabilità vengono abbattuti».

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