«Se un migrante chiede asilo non può restare nel Cpr in Albania» 

ROMA. Nuova grana sui Centri per migranti in Albania: se uno straniero chiede la protezione internazionale, non può essere trattenuto nel Cpr a Gjader e dev’essere riportato in Italia. Lo afferma la Corte di Appello di Roma, in una sentenza che dispone «l'inapplicabilità» a una vicenda specifica del Protocollo Italia-Albania, non convalidando il trattenimento.

Il caso riguarda un cittadino marocchino trasferito nel centro albanese l'11 aprile. L'uomo, in Italia dal 2021 e condannato penalmente nel 2023, era stato espulso dalla prefettura di Napoli il 31 marzo. Quando era nel Cpr ha detto di voler chiedere asilo. Un’iniziativa che, per legge, fa scattare una nuova udienza di convalida su cui sono competenti i giudici di Roma. Nella sentenza la Corte afferma che «la domanda di protezione internazionale formulata sul territorio albanese, equiparato, ai soli fini del Protocollo Italia-Albania, a zone di frontiera o transito, deve considerarsi validamente presentata come richiesta di asilo rivolta allo Stato italiano».

Nel caso specifico, la volontà di richiedere la protezione internazionale è emersa nel Cpr di Gjader, dove lo straniero «è stato condotto coattivamente, senza il suo consenso e senza che, col trasferimento, sia venuto meno il titolo di trattenimento o che vi sia stata incidenza sulla procedura», per cui la domanda si ritiene «validamente presentata, nel corso della medesima procedura, dinanzi allo Stato Italiano». In sostanza, per i giudici, la «valida presentazione della domanda di protezione internazionale ha mutato il titolo del trattenimento del cittadino straniero, non più finalizzato all'esecuzione del suo rimpatrio, bensì allo svolgimento della domanda di asilo». Quindi «non rientra più nelle categorie di soggetti individuati dal Protocollo» e nei suoi confronti «non sono applicabili le procedure previste». Il Protocollo perciò non può applicarsi al caso, poiché non prevede un trattenimento del richiedente asilo nel Cpr di Gjader.

