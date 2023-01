Se un marito è… invisibile, l’amicizia è una cosa tra donne  

Sono Fiamma e Lorella, due amiche per la pelle, che dialogano a distanza in un gioco di specchi tra ciò che accade in scena e ciò che accade nei rispettivi cellulari, in quella che è la prima commedia in videocall. Una storia di amore e di amicizia affidata alla verve delle due attrici, per riflettere sul cambiamento delle relazioni umane durante il lockdown e sull’uso delle nuove tecnologie che creano un filtro tra verità e apparenza.

Dopo l’esordio ad Arzachena, la prima serata cagliaritana è stato rinviata per motivi di salute. Con la speranza che non ci siano altre brutte notizie le due attrici si preparano ad andare in scena e ci raccontano lo show.

Metti insieme due delle attrici più divertenti, carismatiche e adorabili del teatro e della tv e il risultato è assicurato. Maria Amelia Monti, 60 anni, e Marina Massironi, 59, sono le protagoniste della scoppiettante commedia “Il marito invisibile”, scritta e diretta da Edoardo Erba, in scena fino all’8 al Massimo di Cagliari alle 20,30 tranne la domenica alle 19.

Dopo l’esordio ad Arzachena, la prima serata cagliaritana è stato rinviata per motivi di salute. Con la speranza che non ci siano altre brutte notizie le due attrici si preparano ad andare in scena e ci raccontano lo show.

In videochiamata

Sono Fiamma e Lorella, due amiche per la pelle, che dialogano a distanza in un gioco di specchi tra ciò che accade in scena e ciò che accade nei rispettivi cellulari, in quella che è la prima commedia in videocall. Una storia di amore e di amicizia affidata alla verve delle due attrici, per riflettere sul cambiamento delle relazioni umane durante il lockdown e sull’uso delle nuove tecnologie che creano un filtro tra verità e apparenza.

Le protagoniste

«Mi sono divertita molto a interpretare Fiamma», dice Monti, «perché è un personaggio diverso da quelli che in genere mi è più facile fare. Fiamma è più concreta, meno stralunata, con due figli, che pensa di non avere grandi pretese nella vita. Però ha un’evoluzione nel percorso. Quando l’amica le rivela che si sposerà con l’uomo invisibile crede che sia pazza, ma poi comincia ad avere dubbi anche lei». Lorella invece, aggiunge Massironi, «è una donna estremamente fragile, che ha un percorso di storie d’amore dolorose. Ha sempre trovato l’uomo sbagliato, però alla fine trova quest’uomo perfetto che ha solo un difetto; è invisibile».

Il senso del reale

L’invisibile che contiene un fascino particolare, «il fascino di potergli dare qualunque significato gli si voglia dare», sottolinea Monti, «l’invisibile che è tante cose e che non ha un solo significato. La commedia tratta anche di tante altre cose, di qualcosa di più ampio, della solitudine». Recitare per la prima volta in una commedia in videocall rivela Massironi, «mi ha fatto sentire molto moderna, molto giovane. Io ho difficoltà a stare al telefono, a fare video chiamate ma la tecnologia è entrata a far parte della vita. In scena non ci guardiamo mai in faccia, è più reale quello che si vede nello schermo». L’idea della videocall, dice Monti, «è nata da Edoardo Erba, mio marito, che ha scritto durante il lockdown con la consapevolezza che in questi anni il modo di comunicare è cambiato. In quei giorni i telefonini ci hanno aiutato a non restare isolati».

Nuovi progetti

Nel futuro della Monti adesso «c’è tanto teatro». Marina Massironi aprirà invece il 2023 con la terza edizione di “Lol”. «Ma non posso dire assolutamente niente, solo che parteciperò». Guardando indietro: la lunga collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo, «è stata importantissima. Abbiamo lavorato insieme per 15 anni. Ci siamo formati insieme, insieme siamo cresciuti. Un periodo creativo e divertente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata