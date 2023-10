Una serata speciale, “Se stasera siamo qui”, a Cagliari, in compagnia di Mogol e Alessandro Preziosi, due grandi artisti insieme per ricordare le storie, gli aneddoti e le curiosità dei testi delle canzoni di una straordinaria stagione della musica leggera italiana. Maestro incontrastato, Mogol è uno dei più grandi parolieri della musica italiana: dagli esordi con l’etichetta discografica Ricordi, al legame con l’amico fraterno Lucio Battisti. Un viaggio nella storia di straordinari sodalizi artistici: dai grandi successi con Adriano Celentano, Gianni Morandi e Mango, fino all’impegno per i giovani con il Centro Europeo di Toscolano (CET), la scuola di formazione per musicisti, autori e cantanti fondata da Mogol agli inizi degli anni Novanta. La serata del 22 ottobre sarà preceduta il giorno prima, sabato 21 ottobre dalle 17 alle 19, da una masterclass a entrata libera, tenuta dallo stesso Mogol. “Il cammino del pop: l’evoluzione dell’interpretazione dalla romanza ad oggi” il titolo.

L’Accademia

L'incontro con Mogol inaugura il programma della nuova “Accademia del pop”, iniziativa intrapresa da Sardegna Concerti e finanziata dalla Fondazione Sardegna con la direzione artistica di Massimo Satta: una serie di appuntamenti che intendono celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica rivolta alla formazione del pubblico attraverso delle lezioni concerto, e rivolta alla crescita professionale dei giovani attraverso lo strumento delle masterclass. Prossimo appuntamento, venerdì 17 e sabato 18 novembre con la cantautrice Laura Valente e il suo “On stage”, stage per cantanti e interpreti, cui seguirà il concerto domenica 19 novembre sempre al Teatro Massimo.

«Il mio canto è libero»

Domenica 22 ottobre alle 20.30, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari assieme a Mogol, anche l’attore Alessandro Preziosi. Che ci racconta: «Sotto i riflettori a fianco di Mogol il tempo si ferma, e quando succede smetti di avere paura. La cosa più interessante di quest’avventura è smettere di preoccuparti di una cosa che tu pensi di non saper fare e che invece fai grazie alla sua presenza, a quei testi, a quei musicisti. Dice bene lui: tutto quello che è retorica e aforisma generico con lui trova una praticabilità. La musica fa bene alla salute, alla vita, e io con lui sul palco sono ringiovanito. Il mio canto è libero».

Le canzoni

Tanta musica dunque nelle due ore dello spettacolo: i brani più celebri sono eseguiti per l’occasione dalla Sardinia Rock Band composta da Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta e Federico Valenti (chitarre), Massimo Pancotto e Daniele Serpi (piano, hammond, tastiere), Fabio Useli (basso), Alex Muntoni (batteria). La direzione musicale è curata ancora una volta da Massimo Satta, collaboratore di Mogol e docente del CET. Che cosa ascolteremo? In ordine sparso, scommettiamo sui grandi classici della coppia Mogol-Battisti "Per una lira”, “Acqua azzurra acqua chiara”, “Mi ritorni in mente”, “Fiori rosa fiori di pesco”, “Emozioni” e “Pensieri e parole”, “Una donna per amico” e “Una giornata uggiosa”, tutti 45 giri che, all’epoca, conquistarono la vetta delle classifiche. Ancora, si sicuro, il dopo Battisti che vede Mogol al fianco di Riccardo Cocciante con il quale scrive l'album “Cervo a primavera”; poi nascono le collaborazioni con Gianni Bella, Mango, Gianni Morandi, Adriano Celentano. Canzoni che oggi sono la storia della musica italiana, la nostra storia. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita nei consueti circuiti.

