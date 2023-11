Se Spiderman entra in “Caserma” Così Oscar Frau si mette in gioco 

Ha seguito le orme paterne due volte, la prima lavorando negli spettacoli dedicati ai bambini, la seconda partecipando a “La Caserma” per assaporare la vita militare: Oscar Frau, 21 anni di Capoterra, è l’unico concorrente sardo del reality show che andrà in onda da domani su Rai2. Per entrare a far parte del programma Oscar Frau ha superato una selezione di 12 mila aspiranti reclute, un lungo casting dal quale sono usciti i 24 concorrenti che si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla vittoria finale. Il reality è ambientato nel Forte Albertino di Vinadio, fortezza eretta nel paese in provincia di Cuneo da Carlo Alberto di Savoia nel 1834. La recluta televisiva di Capoterra non può rivelare molti particolari della trasmissione – girata nel 2021 ma tenuta da parte dalla Rai per due anni - , ma racconta com’è nata l’idea di presentarsi ai casting:

«L’eterno secondo»

«Mi sono sempre sentito l’eterno secondo, un ragazzo che ha tante qualità, ma – anche a causa di un carattere ansioso – non riesce mai a raggiungere il successo. Ho deciso di partecipare a “La Caserma” per mettermi in gioco, una sfida con me stesso per superare i miei limiti. Il periodo trascorso all’interno del Forte Albertino è stato molto stimolante: il reality è caratterizzato da tante prove fisiche, in grado di mettere in difficoltà anche i concorrenti più atletici, ma anche da situazioni che ne testano la disciplina e la capacità di adattamento».

Sport e spettacolo

Istruttore di crossfit, animatore come papà Simone che gli ha trasmesso la passione di travestirsi per far divertire i più piccoli: nella vita di tutti i giorni, Oscar Frau si divide tra lo sport e lo spettacolo. «Da alcuni anni accompagno mio padre negli spettacoli dedicati ai bambini, travestendomi da Spiderman», ci racconta Frau, «faccio acrobazie, salti e tante altri movimenti che mandano i visibilio i più piccoli. Quello che ho sempre ammirato di mio padre è il coraggio che ha dimostrato cambiando vita: dopo 12 anni nell’Esercito, prestando servizio in territori caldi come quello afgano, ha deciso di inseguire il sogno di diventare un clown a tempo pieno, lasciandosi alle spalle le bombe di Kabul per soffiare sulle bolle di sapone. Partecipando a “La Caserma” ho voluto provare la vita militare, un mondo che conoscevo esclusivamente grazie ai racconti di mio padre». Per sapere se Oscar Frau arriverà sino in fondo, non resta che seguire il programma di Rai2: «Non posso rivelare quanto lunga sarà la mia permanenza all’interno del reality, ma posso dire solo che inizialmente ci sarà una prima scrematura e i concorrenti passeranno da 24 a 18: in ogni caso per me è stata una bellissima esperienza: essere l’unico sardo all’interno del programma mi ha reso fiero di rappresentare la mia terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA