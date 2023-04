«Se siamo tutti vivi lo dobbiamo solo a un miracolo»  

Quel falò, in una delle piazze principali del paese, non nasce casualmente: la preparazione ha regole ben precise. «Il sabato prima dei fuochi si va a raccogliere la legna in campagna. Ci dividiamo in diversi gruppi, ciascuno con un trattore e con il carro al traino per caricare il materiale raccolto». È anche l’occasione per fare festa. «Perché, raccolta la legna, si fa un pranzo. Poi, in serata, c’è la sfilata dei trattori che portano la legna». Intorno alle 13, la raccolta della legna è terminata: il corteo di trattori che hanno coperto quella zona si dirige verso il paese. Quello in cui è sistemato Mura è l’ultimo della fila.

Ventotto anni, laurea in economia e master in marketing, Mura, attualmente è impiegato in un’azienda edile di Nurallao, il suo paese, che ha una sede ad Assemini. E proprio in un bar della cittadina dell’hinterland cagliaritano rievoca quell’incidente che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. «Dopo lo stop di due anni a causa del Covid», racconta, «finalmente il paese aveva deciso di riprendere una tradizione molto sentita: il falò di Sant’Antonio del 16 gennaio è più importante della festa di San Pietro, il patrono del paese. Ad assistere a quei fuochi vengono da tutto il territorio, addirittura da Cagliari».

Per la sindaca Rita Aida Porcu non ci sono dubbi: è stato un miracolo della Madonna. Lui, Michele Mura, uno dei protagonisti di quella vicenda, invece, ha un’altra ipotesi. «Visto che avevamo raccolto la legna per il falò di Sant’Antonio, magari, è stato proprio lui a proteggerci». Impossibile indagare ulteriormente. «Quando le cose devono accadere, accadono. Ma noi siamo stati davvero miracolati». Tre mesi dopo quell’incidente, Mura è costretto ad aiutarsi con una stampella per camminare. «Ma poteva andare peggio, molto peggio», sospira.

Per la sindaca Rita Aida Porcu non ci sono dubbi: è stato un miracolo della Madonna. Lui, Michele Mura, uno dei protagonisti di quella vicenda, invece, ha un’altra ipotesi. «Visto che avevamo raccolto la legna per il falò di Sant’Antonio, magari, è stato proprio lui a proteggerci». Impossibile indagare ulteriormente. «Quando le cose devono accadere, accadono. Ma noi siamo stati davvero miracolati». Tre mesi dopo quell’incidente, Mura è costretto ad aiutarsi con una stampella per camminare. «Ma poteva andare peggio, molto peggio», sospira.

La vicenda

Ventotto anni, laurea in economia e master in marketing, Mura, attualmente è impiegato in un’azienda edile di Nurallao, il suo paese, che ha una sede ad Assemini. E proprio in un bar della cittadina dell’hinterland cagliaritano rievoca quell’incidente che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. «Dopo lo stop di due anni a causa del Covid», racconta, «finalmente il paese aveva deciso di riprendere una tradizione molto sentita: il falò di Sant’Antonio del 16 gennaio è più importante della festa di San Pietro, il patrono del paese. Ad assistere a quei fuochi vengono da tutto il territorio, addirittura da Cagliari».

La cerimonia

Quel falò, in una delle piazze principali del paese, non nasce casualmente: la preparazione ha regole ben precise. «Il sabato prima dei fuochi si va a raccogliere la legna in campagna. Ci dividiamo in diversi gruppi, ciascuno con un trattore e con il carro al traino per caricare il materiale raccolto». È anche l’occasione per fare festa. «Perché, raccolta la legna, si fa un pranzo. Poi, in serata, c’è la sfilata dei trattori che portano la legna». Intorno alle 13, la raccolta della legna è terminata: il corteo di trattori che hanno coperto quella zona si dirige verso il paese. Quello in cui è sistemato Mura è l’ultimo della fila.

L’incidente

A qualche centinaio di metri dall’abitato il fattaccio. Il carro si piega sulla destra e si ribalta portando con sé i ragazzi sistemati sopra la catasta di legno, Nicola Cambuli, Goran Orgiu, Gian Marco Piras, Federico Caboni, Paolo Onnis e appunto Mura. La situazione, in un primo momento, appare grave: addirittura, Campus, con uno pneumotorace e alcune costole rotte, viene portato in ospedale con l’elisoccorso. Tutti riportano ferite più o meno gravi.

Il “miracolo”

Tanta paura ma, alla fine, anche un grande sospiro di sollievo. E qualcuno grida al miracolo. «Perché proprio nel punto in cui abbiamo avuto l’incidente c’è una casetta fatti di blocchetti in costruzione. In quel luogo c’è la statua della Madonna». I più fedeli vedono la mano divina. «Io so soltanto che sarebbe potuta andare peggio, molto peggio. Intanto, facevamo parte di un corteo e quindi abbiamo ricevuto subito soccorsi. Se fosse accaduto in campagna, magari avremmo rischiato di dover aspettare a lungo l’intervento di qualcuno. Che cosa sarebbe successo, poi, se fossimo stati in una zona non coperta dai telefonini?».

Il dopo

Fortunatamente, i ragazzi sono stati tratti in salvo in tempo. E ora stanno pian piano recuperando. «Io spero di riprendere a camminare nel giro di un mesetto. E per settembre vorrei essere pronto a riprendere a giocare a calcio: l’anno scorso, ho abbandonato la Gioventù asseminese nel campionato di Seconda per aiutare i miei compaesani in Terza». Anche gli altri sono avviati verso la guarigione. «Con alcuni ci siamo visti per Pasquetta: Garau, per esempio, sta riuscendo pian piano a lasciare la sedia a rotelle. E anche gli altri stanno decisamente meglio». Tutti pronti a riprendere le vecchie abitudini. «Dobbiamo recuperare quello che non siamo riusciti a fare quest’anno. Di solito, dopo i fuochi si mangia e si beve e si resta in giro sino alle 4, 5 del mattino. Questa volta, invece, a mezzanotte tutti sono tornati a casa». Pronto anche a raccogliere la legna? «Certo. Ma di sicuro non salirò più nel carro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata