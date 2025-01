«Se sei mio babbo allontanati»: il delirio di Fresi 

«Se mi vuoi bene vattene, se sei mio babbo allontanati»: sono le frasi che Michele Fresi avrebbe detto prima di colpire il padre Giovanni con diverse, mortali, bastonate alla testa. Il giovane di Arzachena, dunque, la notte del 27 dicembre 2023, nonostante la massiccia assunzione di Lsd e le allucinazioni, era consapevole di essere pericolosamente vicino a un gesto di violenza brutale contro il genitore. E per questa ragione lo avrebbe pregato di allontanarsi. La ricostruzione degli ultimi istanti di vita della vittima (l’orefice di Arzachena, Giovanni Fresi) è stata fatta ieri mattina da un teste del pm, un vicino di casa di Michele Fresi, una persona che vive in un’abitazione che si affaccia sulla via dove è stato commesso il delitto. Il testimone ha raccontato ai giudici della Corte d’Assise di Sassari cosa ha visto e sentito la notte dell’omicidio. La persona citata dalla Procura di Tempio ha confermato di avere sentito le richieste di aiuto della compagna di Michele Fresi, colpita dal giovane al viso con un violentissima randellata. Successivamente il testimone avrebbe visto l’orefice parlare con il figlio e tentare di calmarlo. Michele avrebbe invitato il padre ad andare via e la vittima lo avrebbe assecondato. Quindi il testimone ha sentito un violento colpo, un urlo e le parole del presunto parricida: «Ho fatto un casino». Quindi, stando alla deposizione, Michele Fresi si rende conto di avere ferito mortalmente il padre. Nel corso dell’udienza il difensore del giovane, Pier Franco Tirotto, ha sollevato un tema che sarà al centro delle prossime udienze: perché Michele Fresi non è stato preso in carico dal personale del 118 mentre era in strada, in escandescenze? Il processo riprende il 28 gennaio.

