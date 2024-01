«Se sarò escluso sarà un pandemonio» 

Washington. «Non escludetemi dal voto altrimenti sarà il caos e il pandemonio»: evocano scenari da guerra civile gli avvocati di Donald Trump in una memoria alla Corte suprema, che l’8 febbraio deve decidere sulla sua candidabilità. Una nuova offensiva alla vigilia delle primarie in New Hampshire, dove il tycoon è tornato insieme ai suoi rivali incassando il prezioso endorsement di Tim Scott, il senatore del South Carolina che dopo il ritiro dalla corsa potrebbe gelare il rilancio di Nikky Haley nel suo “home state”.

La minaccia alla Corte suprema riguarda la sua esclusione dal voto in Colorado per aver istigato l’assalto al Capitol, in base al 14° emendamento che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione su cui hanno giurato. Una decisione presa anche in Maine ma sospesa in entrambe le circostanze in attesa che si pronuncino i 9 saggi, con una sentenza che avrà effetto su tutte le cause analoghe pendenti in decine di Stati americani. I tentativi di tenere Trump fuori dalle urne, secondo i suoi legali, «minacciano di privare dei diritti civili decine di milioni di americani e promettono di scatenare il caos e il pandemonio».

