«Se rivuoi il telefono dammi i soldi»: 52enne in manette 

Ha tentato l’estorsione con la tecnica denominata “cavallo di ritorno” finendo però in manette. Protagonista un 52enne di origine algerina, Adel Batoul, già noto alle forze di polizia e arrestato ieri sera dai Carabinieri della stazione di Cagliari Villanova.

Secondo quanto ricostruito dai militari, una donna 36enne residente a Cagliari aveva richiesto l’intervento di una pattuglia dopo essere stata contattata da un uomo che le aveva chiesto la consegna di una somma di denaro per la restituzione del telefono cellulare sottrattole pochi istanti prima mentre si trovava in piazza Bonaria.

I carabinieri hanno avviato la ricerca del telefono tramite l’analisi del segnale individuando l’uomo in via XX settembre. Il nordafricano, fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del dispositivo telefonico sottratto alla vittima. Ricostruita la vicenda, il presunto estorsore è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito e tradotto nelle camere di sicurezza della caserma, ha atteso la convalida dell’arresto e la condanna a 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 222 euro di multa. Non gli è stata però applicata alcuna condanna, per cui l’uomo è stato rimesso in libertà.

L’episodio si inserisce nel controllo del territorio da parte dei carabinieri e nella pronta risposta alle richieste di aiuto della cittadinanza, con interventi mirati a prevenire e contrastare i reati predatori sia nelle aree urbane, sia nei piccoli centri.

