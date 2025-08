«Se rivuoi il cellulare devi darmi 50 euro» Arrestato un 29enne  

Gli è stato portato via il telefono cellulare e per riaverlo indietro avrebbe dovuto consegnare 50 euro. Una ragazzino ha raccontato quanto accaduto a suo padre con l’immediata denuncia ai carabinieri della compagnia: da qui la decisione di organizzare l’incontro, in tutta sicurezza, per la consegna dei soldi. E così, secondo le accuse degli inquirenti, Mirko Vargiu, 29 anni, si è presentato per restituire il telefonino in cambio del denaro: prima dello scambio i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti arrestando il 29enne per tentato estorsione.

Ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima: Vargiu, difeso dall’avvocata Antonella Saba, ha ottenuto i termini a difesa. L’arresto è stato convalidato e il giovane è tornato in libertà in attesa della prossima udienza. Non avrebbe usato toni minacciosi, né richieste pressanti: secondo quanto sostenuto dalla difesa, Vargiu aveva acquistato incautamente il cellulare da una persona per 50 euro e avendo poi saputo che era del ragazzino, era pronto a renderlo ma non avrebbe voluto rimetterci i soldi.

I carabinieri sono alla ricerca di chi abbia materialmente rubato il cellulare al 15enne in una delle vie principali di Pirri: è stato strattonato e l’uomo gli ha portato via il telefonino. La giovane vittima ha raccontato tutto al padre, con la chiamate ai carabinieri arrivati poco prima dell’incontro con Vargiu e prima che ci fosse lo scambio. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA