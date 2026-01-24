VaiOnline
Serie A.
25 gennaio 2026 alle 00:23

Se questo è un sogno, non svegliateci 

Dopo la Juve, il Cagliari batte anche la Fiorentina a Firenze e vola a +8 sulla zona rossa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorentina 1

Cagliari 2

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodô, Pongračić, Comuzzo, Gosens (14' st Harrison); Fagioli; Solomon, Mandragora (1' st Fabbian), Ndour (14' st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. In panchina Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Kospo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Braschi, Balbo. Allenatore Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert (35' st Idrissi); Palestra (35' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (35' st Prati); Esposito (19' st Sulemana), Kiliçsoy (26' st Borrelli). In panchina Sherri, Ciocci, Dossena, Rodriguez, Luvumbo, Cavuoti, Pavoletti, Trepy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : pt 31' Kiliçsoy; st 2' Palestra, 29' Brescianini.

Note : angoli 6-4 per la Fiorentina. Recupero: 1’, 7’. Ammoniti: Pongračić, Zé Pedro, Comuzzo, Mina. Spettatori: 20.456. Incasso 439.625 euro.

Se questo è un sogno, non svegliateci. Dopo aver battuto la Juventus, il Cagliari sbanca Firenze con il punteggio di 2-1 ridimensionando in tempo reale la Fiorentina (reduce a sua volta dal successo di Bologna) e aprendo scenari sempre più intriganti in classifica con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione a sedici giornate dalla fine. Sabato scorso Mazzitelli, ieri Kiliçsoy e Palestra: cambiano in protagonisti, non la sostanza rossoblú. E la vittoria, soprattutto, la sesta stagionale. Inutile il gol di Brescianini, così come il disperato assalto nel finale dei gigliati che evidenzia ancora di più, semmai, l’organizzazione e la solidità difensiva della squadra di Pisacane, oltre al talento del solito Caprile e un Yerry Mina dominante. Anche se a fare la differenza, ancora una volta, è stata la prova corale, in entrambe le fasi. Ora sotto col Verona, tra sei giorni alla Domus. Più che uno scontro diretto, ormai, un vero e proprio crocevia della stagione.

Le scelte dei tecnici

Squadra che vince contro la Juventus non si cambia, se non nello schieramento, dal 4-3-3 al 4-4-1-1 con Adopo in coppia con Gaetano nel cuore del campo, Palestra a destra e Mazzitelli più largo a sinistra in copertura su Dodô. Quindi: Zé Pedro, Mina, Luperto e Obert sulla linea difensiva davanti al portiere Caprile, Palestra, Adopo, Gaetano e Mazzitelli i quattro su quella mediana, Esposito e Kiliçsoy in attacco. Ripartono dalla panchina Dossena e Sulemana. In campo attraverso il 4-1-4-1 la Viola, a sua volta ai nastri di partenza con De Gea, Dodô, Comuzzo, Pongračić, Gosens, Fagioli, Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson e l’ex Piccoli.

La sblocca Kiliçsoy

Avvio esplosivo dei padroni di casa che sfiorano il palo già al secondo giro di lancetta con Gudmundsson. La Fiorentina imposta, il Cagliari gestisce e appena può riparte. Arriva così il tentativo di Palestra deviato in angolo da Pongračić. E al 31’, sul lancio di Zé Pedro, lo stesso esterno di proprietà dell’Atalanta s’invola sulla fascia per poi consegnare a Kiliçsoy la palla del vantaggio: sulla conclusione di testa del turco, la deviazione del difensore Comuzzo. I viola rialzano subito la testa: mostruoso Caprile sul tiro a botta sicura di Gudmundsson, ci prova poi Piccoli in scivolata ma non inquadra lo specchio della porta. Centrale e facile preda di De Gea, la risposta dalla distanza di Esposito una manciata di sospiri prima dell’intervallo.

Palestra la chiude

Subito dentro nella ripresa l’ultimo arrivato Fabbian. Ma al Cagliari bastano due minuti per trovare il raddoppio, in contropiede: la progressione di Obert, l’appoggio per Esposito, il tocco di esterno di quest’ultimo per Palestra che incrocia il destro vincente. Pochi minuti dopo, Kiliçsoy ha la palla dello 0-3 ma ci arriva in qualche modo Ndour. Dentro tra i viola anche Harrison e Brescianini. Sulemana per Esposito il primo cambio di Pisacane, Borrelli per Kiliçsoy il secondo. Intanto, la Fiorentina accelera. Il tiro a giro di Gudmundsson ad accarezzare il palo. Al 29’, centra, invece, il bersaglio Brescianini sul cross di Dodô. Partita riaperta. Mina salva sul tentativo ancora di Brescianini, poi Caprile sbatte la porta in faccia a Fabbian. È un assedio viola. Dentro anche Prati, Idrissi e Zappa nel Cagliari che chiude in attacco e sfiora il tris, prima con Adopo poi con Borrelli. I gol alla fine restano due, ma i punti sono tre. Pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 