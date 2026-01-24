Fiorentina 1

Cagliari 2

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodô, Pongračić, Comuzzo, Gosens (14' st Harrison); Fagioli; Solomon, Mandragora (1' st Fabbian), Ndour (14' st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. In panchina Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Kospo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Braschi, Balbo. Allenatore Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert (35' st Idrissi); Palestra (35' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (35' st Prati); Esposito (19' st Sulemana), Kiliçsoy (26' st Borrelli). In panchina Sherri, Ciocci, Dossena, Rodriguez, Luvumbo, Cavuoti, Pavoletti, Trepy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : pt 31' Kiliçsoy; st 2' Palestra, 29' Brescianini.

Note : angoli 6-4 per la Fiorentina. Recupero: 1’, 7’. Ammoniti: Pongračić, Zé Pedro, Comuzzo, Mina. Spettatori: 20.456. Incasso 439.625 euro.

Se questo è un sogno, non svegliateci. Dopo aver battuto la Juventus, il Cagliari sbanca Firenze con il punteggio di 2-1 ridimensionando in tempo reale la Fiorentina (reduce a sua volta dal successo di Bologna) e aprendo scenari sempre più intriganti in classifica con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione a sedici giornate dalla fine. Sabato scorso Mazzitelli, ieri Kiliçsoy e Palestra: cambiano in protagonisti, non la sostanza rossoblú. E la vittoria, soprattutto, la sesta stagionale. Inutile il gol di Brescianini, così come il disperato assalto nel finale dei gigliati che evidenzia ancora di più, semmai, l’organizzazione e la solidità difensiva della squadra di Pisacane, oltre al talento del solito Caprile e un Yerry Mina dominante. Anche se a fare la differenza, ancora una volta, è stata la prova corale, in entrambe le fasi. Ora sotto col Verona, tra sei giorni alla Domus. Più che uno scontro diretto, ormai, un vero e proprio crocevia della stagione.

Le scelte dei tecnici

Squadra che vince contro la Juventus non si cambia, se non nello schieramento, dal 4-3-3 al 4-4-1-1 con Adopo in coppia con Gaetano nel cuore del campo, Palestra a destra e Mazzitelli più largo a sinistra in copertura su Dodô. Quindi: Zé Pedro, Mina, Luperto e Obert sulla linea difensiva davanti al portiere Caprile, Palestra, Adopo, Gaetano e Mazzitelli i quattro su quella mediana, Esposito e Kiliçsoy in attacco. Ripartono dalla panchina Dossena e Sulemana. In campo attraverso il 4-1-4-1 la Viola, a sua volta ai nastri di partenza con De Gea, Dodô, Comuzzo, Pongračić, Gosens, Fagioli, Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson e l’ex Piccoli.

La sblocca Kiliçsoy

Avvio esplosivo dei padroni di casa che sfiorano il palo già al secondo giro di lancetta con Gudmundsson. La Fiorentina imposta, il Cagliari gestisce e appena può riparte. Arriva così il tentativo di Palestra deviato in angolo da Pongračić. E al 31’, sul lancio di Zé Pedro, lo stesso esterno di proprietà dell’Atalanta s’invola sulla fascia per poi consegnare a Kiliçsoy la palla del vantaggio: sulla conclusione di testa del turco, la deviazione del difensore Comuzzo. I viola rialzano subito la testa: mostruoso Caprile sul tiro a botta sicura di Gudmundsson, ci prova poi Piccoli in scivolata ma non inquadra lo specchio della porta. Centrale e facile preda di De Gea, la risposta dalla distanza di Esposito una manciata di sospiri prima dell’intervallo.

Palestra la chiude

Subito dentro nella ripresa l’ultimo arrivato Fabbian. Ma al Cagliari bastano due minuti per trovare il raddoppio, in contropiede: la progressione di Obert, l’appoggio per Esposito, il tocco di esterno di quest’ultimo per Palestra che incrocia il destro vincente. Pochi minuti dopo, Kiliçsoy ha la palla dello 0-3 ma ci arriva in qualche modo Ndour. Dentro tra i viola anche Harrison e Brescianini. Sulemana per Esposito il primo cambio di Pisacane, Borrelli per Kiliçsoy il secondo. Intanto, la Fiorentina accelera. Il tiro a giro di Gudmundsson ad accarezzare il palo. Al 29’, centra, invece, il bersaglio Brescianini sul cross di Dodô. Partita riaperta. Mina salva sul tentativo ancora di Brescianini, poi Caprile sbatte la porta in faccia a Fabbian. È un assedio viola. Dentro anche Prati, Idrissi e Zappa nel Cagliari che chiude in attacco e sfiora il tris, prima con Adopo poi con Borrelli. I gol alla fine restano due, ma i punti sono tre. Pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA