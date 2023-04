Se quei dieci minuti vi sembrano troppi, ascoltate Daniela Pes 

Il chiacchiericcio incessante dei giorni nostri, le frasi buttate a caso e la smania di apparire distolgono da ciò che conta realmente. Daniela Pes, 30 anni, nonostante ciò, ha lo sguardo ben focalizzato su quello che vuole esprimere, rimarcando quanto l’essenzialità sia una guida preziosa da seguire per non smarrirsi. E lo fa con il suo primo disco ufficiale “Spira”, pubblicato il 14 aprile per Tanca Records, con la produzione di Iosonouncane. Sette tracce frutto di un percorso umano prima ancora che artistico, di rilievo: la cantautrice tempiese ha dalla sua premi importanti – su tutti il Premio Andrea Parodi nel 2017 e il Premio dei Premi al Mei del 2018 – ma il suo talento va ben oltre i riconoscimenti: è l’alchimia venutasi a creare tra una catarsi severa e uno sperimentalismo che si lascia prendere per mano da influssi ermetici. Il linguaggio del disco è una commistione tra termini in gallurese, in italiano ma anche inventati che originano suggestioni intime e astrali. Le sue parole, per rifarsi al poeta Mario Luzi, volano alte e crescono in profondità. Verso dove non è ancora dato saperlo e, forse, la magia sta proprio in questa incertezza.

Pes come sta vivendo l’uscita del suo primo disco ufficiale?

«Sono elettrizzata, ho atteso tanto questo momento e me lo voglio godere fino in fondo. Nel mio percorso musicale ho toccato tanti generi: questo disco è frutto di tre anni intensi dove mi sono guardata dentro per comprendere che direzione prendere».

Quando è entrata in contatto con Iosonouncane?

«Faccio una premessa: Jacopo è il mio artista preferito, quindi ho sempre avuto il desiderio di poter fare la sua conoscenza. L’ho contattato per la prima volta il 5 maggio 2019: ero in un momento di riflessione profonda dove avevo la necessità di capire prima di tutto me stessa. In quei frangenti, avevo in mano dei provini che poi sono stati la base da cui partire per realizzare l’album nella sua versione definitiva. Lavorare con Jacopo è stato essenziale per me, mi ha sempre detto: “prenditi tempo, guarda oltre e soprattutto vai oltre”».