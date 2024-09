Se quarantatré anni vi sembrano pochi Spaziomusica riparte oggi da Cagliari 

Spegne quarantatré candeline il Festival Spaziomusica, la rassegna dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni - fondata da Franco Oppo nel 1982 -, che da oggi al 22 novembre proporrà a Cagliari il suo ricco programma che si dirama tra concerti e performance acustiche e audiovisive.

E lo farà con un cartellone che in questa edizione si riconoscerà nel tema inside memory, volgendo il proprio sguardo alla scena internazionale e nazionale, con la consueta attenzione a quella isolana, con artisti del calibro di Gabriele Mitelli, Fabrizio Casti, Mariam Rezaei, Raffaele Damen, Roberto Zanata, Claudio Sanna, Evgenia Radoslavova, Anna Bineta Diouf, Xelo Giner, Miguel Angel Barbis, Raimondo Gaviano, Sandro Mungianu, Krzysztof Pawlik e Małgorzata Dancewicz.

Il Festival Spaziomusica vivrà il suo primo appuntamento, dunque, oggi allo Spazio DomOSC: alle 17.30 inaugurerà la manifestazione il vernissage “Camera Anecoica”, progetto che mira a creare uno spazio aperto, privo di gerarchie, in cui condividere le conoscenze in uno scambio orizzontale, in nome dell’autogestione, per sfuggire alle tendenze del mondo del djing e del clubbing odierno. Un’ora più tardi (alle 18.30) in scena il duo composto dal trombettista Gabriele Mitelli e dalla musicista e performer Mariam Rezaei.

RIPRODUZIONE RISERVATA