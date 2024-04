«Appena la Russia dimostrerà di voler sinceramente negoziare, noi saremo sicuramente lì e credo anche gli ucraini»: il segretario di Stato Antony Blinken esprime la disponibilità americana a dialogare con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Ma potranno esserci solo «negoziati in conformità con i principi fondamentali che sono alla base della comunità internazionale e della Carta Onu: sovranità, integrità territoriale, indipendenza».