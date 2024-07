Le rivelazioni di Marongiu al cronista, esattamente tre anni fa, iniziano con una confidenza: «Se potessi tornare indietro non rifarei questa vita. Avrei studiato, la cultura è importante». Nessuna mezza verità: Marongiu è consapevole di vivere al confine con la legalità, ma sostiene di voler pagare per i fatti di cui si rende responsabile: «Invece sono puntualmente tirato in ballo in ogni vicenda di cronaca: sono il capro espiatorio».

I coinvolgimenti

I guai con la giustizia per Marongiu cominciano a metà anni Novanta, dopo uno screzio avvenuto lungo l’Orientale. Il 20 aprile 1997 venne assaltato il deposito di Campomela, a Muros, da dove ladri bene informati portarono via mine antiuomo e una discreta quantità di esplosivo. Poco dopo era stata messa a segno una serie di attentati, quasi tutti in Ogliastra. Per quel clamoroso furto Marongiu era stato condannato a sette anni di reclusione. Coinvolto in tre procedimenti: Diablo 1, Diablo (secondo tempo) e Dea Madre scegli di parlare. «Fare rivelazioni pubbliche non è nel mio stile, però ora mi vedo costretto a infrangere questa consuetudine per proteggere i miei figli, ma se ciò non fosse sufficiente non li lascerò comunque da soli. Sono persona di poca cultura, ma rispetto qualsiasi opinione salvo quando si va oltre determinati schemi. In quel momento adotto altre misure per tutelare me stesso e la mia famiglia. Ci tengo a sottolineare che i miei figli e tutto il resto della famiglia sono ben lontani dalle mie vicende giudiziarie».

Le controversie

La fedina penale di Marongiu è tutt’altro che immacolata, ma non è mai stata macchiata di reati di sangue. «Odio i violenti e chi maltratta le donne». Nell’inchiesta sul patrimonio archeologico non si ritrova: «Vengo accostato a terze persone che in gran parte non conosco. Ho trascorso tre anni e quattro mesi di custodia cautelare senza ottenere un giusto processo e, a distanza di cinque anni, non ho affrontato nessun grado di giudizio. Mi riservo di accertare il frangente temporale in cui sarebbero avvenuti i fatti perché ritengo che in quel periodo fossi in carcere». Da anni Marongiu ha affidato la tutela giudiziaria agli avvocati Mario Solanas e Stefano Piras. Dal casellario giudiziario emerge anche una recente assoluzione. Marongiu era accusato di furto e simulazione di reato per fatti accaduti otto anni fa a Villanovatulo: per il pm del Tribunale di Cagliari aveva rubato, insieme ad altre persone non identificate, 8 pecore, 7 agnelli, una moto, una sella da monta inglese in cuoio nera e 12 sacchi di mangime in un ovile. Il giudice lo ha assolto per non aver commesso il fatto.

«Capo di me stesso»

Nei filoni d’indagine, Marongiu è stato spesso inquadrato dagli inquirenti al vertice della struttura gerarchica dell’organizzazione. «Non sono il capo di nessuno se non di me stesso. Per chiarire la mia posizione ho sempre scelto il dibattimento e mai l’abbreviato, anche avvalendomi di periti di fama nazionale quando si è trattato di analizzare intercettazioni telefoniche e ambientali. I miei dialoghi sono sempre stati genuini». Parafrasando le parole di un grande giornalista, Marongiu dice: «Parole e sogni non possono essere messi sotto processo. Contro di me c’è un accanimento giudiziario con ripetute ordinanze di custodia cautelare utili solo a creare un personaggio mediatico».

