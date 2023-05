«Se perdo le elezioni vado via» 

Istanbul. Recep Tayyip Erdogan ha ammesso per la prima volta di poter essere in procinto di perdere il potere dopo venti anni. Se oggi uscirà sconfitto alle urne, ha assicurato che non ci saranno problemi e accetterà il risultato. «Siamo arrivati al potere in modo democratico. Se la mia nazione decide in modo diverso, faremo ciò che la democrazia ci chiede, considereremo legittimo qualsiasi risultato esca dalle urne», ha detto il Sultano durante un programma televisivo trasmesso quasi a reti unificate. «Non ha nemmeno senso porsi questa domanda», ha replicato a una giornalista che gli chiedeva come si sarebbe comportato in caso di sconfitta alle urne.

Tensioni

Qualche dubbio però è legittimo. Qualche ora prima dell'entrata in vigore del silenzio elettorale, è stato messo in custodia Kemal Ozkiraz, il fondatore della compagnia di sondaggi Avrasya che ha previsto la sconfitta del leader turco, un'ipotesi tra l'altro già anticipata dai dati dei più importanti istituti demoscopici del Paese nei giorni scorsi. E nonostante il divieto sulla propaganda elettorale, in serata il presidente turco è stato ripreso dalle telecamere quando si è recato per la preghiera del tramonto a Santa Sofia, l'edificio costruito come chiesa in epoca bizantina poi diventato moschea con la conquista ottomana di Costantinopoli, che Erdogan nel 2020 ha deciso di riaprire alla preghiera islamica dopo che il luogo era diventato un museo dal 1931.

Avversario

Il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu ha scelto invece di chiudere la sua campagna andando ad omaggiare il padre della Repubblica laica Mustafa Kemal Ataturk nel mausoleo costruito in suo onore nella capitale. Erdogan ha tenuto il suo ultimo comizio a Kasimpasa, il quartiere popolare di Istanbul dove è nato. Durante il comizio il leader ha ripetuto le promesse elettorali di queste settimane, tra cui aumenti di salario per gli impiegati pubblici e i lavoratori delle imprese statali e anche la fornitura di gas naturale gratuito per un anno per il riscaldamento delle case. Mentre lo schermo sul palco mostrava la più grande nave da guerra turca, che è stata presentata al pubblico nelle scorse settimane, alcuni giovani tra la folla hanno gridato: «Siamo tutti i soldati di Recep Tayyip Erdogan».