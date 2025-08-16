«Se pagate il conto non vi denuncio» 

«Farsi denunciare per un conto da appena 167 euro sarebbe veramente stupido, perciò chiedo ai signori che la vigilia di Ferragosto hanno cenato da noi, di venire a saldare il proprio debito prima che mi rivolga ai carabinieri». Giovanni Ruggeri, titolare del ristorante-pizzeria Maddalena che si trova in viale Sant’Efisio, lancia un appello alla comitiva di dieci persone – tra i quali erano presenti anche diversi bambini – che ha cenato a sbafo nel suo locale.

Il menu

Frutti di mare, pizze, birre, caffè e filu’e ferru: comanda alla mano, al tavolo 402 del ristorante di Maddalena spiaggia sarebbe arrivato tutto quello che i clienti avevano ordinato, peccato però che al momento di lasciare il locale, dopo una discussione con il personale, si siano dileguati senza pagare il dovuto.

«Mi chiedo con quale coraggio ci si possa allontanare senza pagare da un ristorante, se per prenotare uno dei clienti ha lasciato il proprio nome e numero di telefono – racconta Giovanni Ruggeri -, quello che è accaduto mi ha davvero sorpreso, già una volta qualcuno aveva tentato di fare il furbo, erano tre tedeschi in vacanza, prossimi a tornare in patria, ma questi erano cagliaritani. L’episodio è stato molto fastidioso, non solo per l’atteggiamento di due uomini della comitiva, sulla quarantina, probabilmente alterati dall’alcol, ma anche per le rimostranze nei confronti del personale. Quando un mio dipendente mi ha chiamato, dicendomi che questi signori volevano parlare con me, ho capito subito come sarebbe andata a finire: uno di loro, oltre a lamentarsi del ritardo con cui erano stati serviti, ha addirittura girato un filmato nei bagni del locale, per poi mostrarmelo e dirmi che con quei servizi igienici era giusto non pagare il conto».

La fuga

Quando i carabinieri sono arrivati a Maddalena spiaggia, il gruppo ha preso la via del ritorno verso il capoluogo, senza essere intercettato: le telecamere del locale, però, hanno immortalato chiaramente ogni commensale della comitiva. «Spero che leggano il giornale – dice Ruggeri -, se nelle prossime ore si presentano al locale, si scusano e pagano il dovuto l’episodio si chiude qui. Se non lo faranno, mi presenterò nella stazione dei carabinieri di Capoterra con la registrazione delle telecamere del locale e le generalità di chi ha prenotato e presenterò una regolare denuncia».

