«Se non la chiudi poi ti riprendono» 

Alghero. «È stata una bella partita tutto sommato, anche perché la posta in palio era abbastanza alta. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ce la siamo giocata, siamo andati in vantaggio, potevamo anche chiuderla e non l’abbiamo fatto. E purtroppo nel calcio succede questo, che poi ti riprendono».

In trasferta

Pier Paolo Mura, allenatore della Ferrini Cagliari, nell’immediato dopo partita di Alghero archivia come un incidente di percorso il pareggio subito su rigore nei minuti di recupero: è comunque soddisfatto da quanto mostrato sul sintetico del Pino Cuccureddu dai sui ragazzi che, con un po’ più di attenzione nel finale, avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio.

Giallorossi

«Pareggio tutto sommato giusto secondo me, contro una squadra esperta, che sa il fatto suo. Una partita giocata soprattutto sull’esperienza, sulle palle sporche, dove loro sono veramente bravi», rilancia il tecnico dell’Alghero Mario Fadda, che guarda criticamente alla prestazione dei suoi: «Noi abbiamo fatto la solita partita casalinga, dove pecchiamo di personalità. Perché credetemi, la squadra fuori casa non è questa. Assolutamente, lo ha dimostrato in tutte le trasferte che abbiamo fatto. È sicuramente positivo aver rimesso la partita in piedi e adesso andiamo a giocarci una finale a Cagliari», chiosa con sicurezza l’allenatore giallorosso, che dà appuntamento al match di ritorno in programma giovedì primo maggio: «La qualificazione è 50-50. È tutto aperto».

