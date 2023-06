«Se hai i soldi vai, se no guardi...». È la risposta che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha dato a chi gli chiedeva un commento sugli alti prezzi del prestigioso Caffé Sacher, aperto in città il primo giugno, il primo fuori dall’Austria. Non sono mancate le polemiche sui prezzi: una fetta costa quanto a Vienna, circa 10 euro.