«Se non c’è unità non ci starò» 

“Marco Tedde adesso sembra l’unto del Signore, ma non è detto che rimarrà l’unico candidato del centrodestra”. Prime frizioni tutte algheresi sulla investitura dell’ex sindaco di Forza Italia in vista delle amministrative. Nessuno lo vuole dire apertamente, perché si sa, in politica gli equilibri possono cambiare da un momento all’altro, ma ad oggi ci sono degli alleati seccati con le segreterie provinciali per la consacrazione di Tedde avvenuta a Sassari, senza il coinvolgimento degli algheresi. «Auspichiamo che sia un errore in ordine alla logistica e alle modalità», dicevano alla vigilia della conferenza stampa i Riformatori di Alghero insieme alle civiche Noi con Alghero e Sardegna al centro 2020 Alghero. «La discussione per noi resta aperta su tavolo algherese – proseguivano – che rivendica con forza la sua autonomia e la sua dignità decisionale».

Gli scenari

All’orizzonte persino l’eventualità che i Riformatori insieme ad altre liste civiche finiscano per proporre un altro nome. Viene spontaneo pensare all’avvocato Francesco Marinaro che, alle ultime regionali, è risultato il secondo più votato in città, dopo Tedde. Il sindaco Mario Conoci, invece, è d’accordo nel ricercare l’unità, soprattutto a livello locale, anche se ad oggi, ammette, ancora non c’è. «Per vincere è necessaria la presenza di tutti, nessuno ha la vittoria in tasca e non ci possiamo permettere divisioni». Marco Tedde, da parte sua, non è certamente contento di stare sulla graticola. «Non ho chiesto io di essere candidato – tiene a precisare – e se non si trova una unità di vedute non ci starò. Non faceva parte del mio progetto di vita, me lo hanno chiesto a livello regionale e provinciale e io ho dato la mia disponibilità».

Nemmeno il centrosinistra ha le idee chiare. Si vociferava, con insistenza, della candidatura quasi certa di Raimondo Cacciotto, già vicesindaco durante l’amministrazione di Mario Bruno, supportato da undici sigle. Ma il Campo largo non è ancora in grado di fare annunci ufficiali. Il capogruppo dell’Udc, intanto, Christian Mulas, ha detto addio al partito dello scudo crociato per abbracciare il progetto di Franco Cuccureddu nella lista Orizzonte Comune. «Mi volevo sentire libero, senza padroni», spiega Mulas. E non sarà l’unico cambio di casacca.

RIPRODUZIONE RISERVATA