«Se non apri la cassaforte, sparo» 

Quelle urla improvvise, le minacce con la pistola puntata alla testa. «Se non apri la cassa, sparo. Sbrigati, fai come ti dico». Sono i flash dei momenti drammatici vissuti dalla direttrice dell'ufficio postale di Ollastra, dove lunedì pomeriggio è stata messa a segno una rapina. Due malviventi, a volto coperto e con una Beretta in pugno, hanno svaligiato la cassaforte e sono fuggiti a bordo di un’auto. Le forze dell’ordine cercano un’utilitaria di colore scuro, al vaglio le immagini delle telecamere sistemate all’ingresso e all’uscita del paese e quelle nei possibili percorsi di fuga.

Il blitz

Sono andati a colpo sicuro e sono piombati nell’ufficio di via Tuveri all’orario di chiusura, poco prima delle 14.30 di lunedì. Presumibilmente avevano fatto qualche sopralluogo nei giorni precedenti, sapevano che in quell’arco di tempo avrebbero avuto la strada in discesa con l’ufficio vuoto e la sola presenza dell’impiegata, che avrebbe dovuto aprire la cassa. Così è stato: quando i malviventi incappucciati sono entrati nell’ufficio, è stato un crescendo di tensione. L’arma puntata addosso, l’apertura della cassaforte, uno dei rapinatori prende banconote e monete mentre l’altro fa inginocchiare la direttrice (una donna quarantenne di Oristano che, dopo il blitz, ha accusato un lieve malore) e continua a minacciarla. Poi la fuga a bordo di un’auto scura e l’allarme.

Le indagini

Da qui partono le indagini dei carabinieri che hanno subito fatto scattare il piano anti-rapina in tutta la provincia e nel resto dell’Isola. Gli investigatori hanno sentito la direttrice, effettuato accurati sopralluoghi all’interno e all’esterno dell’ufficio postale e stanno visionando i filmati della videosorveglianza pubblica (l’ufficio di via Tuveri pare non sia dotato di un simile sistema di controllo). Si cercano tutti gli elementi utili a ricostruire il quadro e soprattutto a risalire ai due che sono fuggiti a bordo di un’auto scura.

Il bottino

I rapinatori sono scappati con un bottino che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di oltre seimila euro. Anche se da ambienti vicini a Poste sembrerebbe che si tratti di una cifra molto più consistente, pari a decine di migliaia di euro. E mentre le indagini vanno avanti a tappeto, l’ufficio postale ieri era chiuso ma già tra oggi e domani potrebbe riprendere l'attività.

Le ultime due rapine negli uffici postali dell’Oristanese erano stati messi a segno un anno fa a Paulilatino e a Norbello.

