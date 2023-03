Se ne vanno i medici specialisti, sanità allo sfascio 

I medici specialistici che prestano servizio nei poliambulatori del Sarrabus e del Gerrei (Muravera, Villasimius e San Nicolò Gerrei) potrebbero presto abbondare il territorio e lasciarlo senza servizi. Non solo: nei giorni scorsi un medico chirurgo ha preso uno dei due letti operatori dal San Marcellino per trasferirlo a Is Mirrionis. «Due segnali inequivocabili - spiega Salvatore Piu, sindaco di Muravera con delega alla sanità all’interno dell’Unione dei Comuni - di un sistema allo sfascio, non possiamo restare fermi con le mani in mano».

Per questo Eugenio Murgioni (Castiadas), Salvatore Piu (Muravera), Sandro Porcu (Villaputzu), Marco Antonio Siddi (San Vito) e Remo Ortu (Villasimius) si sono riuniti d’urgenza e hanno chiesto un confronto con il manager Marcello Tidore. «Tra oggi e domani - spiega Murgioni che è anche presidente dell’Unione - inviteremo Tidore qui, le voci di una prossima sospensione dei servizi specialistici si stanno rincorrendo sempre più». La questione, come aggiunge Murgioni, «è che dal momento che sono stati aperti i bandi per la mobilità i medici di Cagliari che lavorano nel Sarrabus non appena possibile parteciperanno alle selezioni per essere trasferiti, appunto, a Cagliari».

I sindaci chiederanno a Tidore di sospendere la mobilità sino a quando non si troveranno altri specialisti: «Non ci venga a dire - aggiunge Piu - che non ci sono medici, non lo accettiamo più. Ci dica piuttosto cosa ha fatto sino ad oggi per trovare soluzioni. Serve una immediata riorganizzazione del sistema sanitario. O forse vogliono uccidere il sistema turistico del sud Sardegna?».

Sulla questione è intervenuto anche il Pd con un’interrogazione all’assessore regionale Doria: «Gran parte dei servizi territoriali - scrivono i consiglieri guidati da Piero Comandini - verrebbero sospesi ed inoltre è stata sospesa la reperibilità diurna per infermieri e autisti del 118. L’assessore Doria è a conoscenza della situazione, non ritiene opportuno intervenire? Lo faccia per evitare che i cittadini del Sarrabus Gerrei debbano recarsi a Cagliari o a Lanusei per potersi curare. Questo sarebbe, da parte della Regione, una negazione del diritto fondamentale della salute».