«Se ne va un pezzo di noi, ma la leggenda non morirà» 

I due monumenti sono uno di fronte all’altro. Entrambi mostrano i segni del tempo, entrambi hanno concluso una vita gloriosa e attendono, a loro modo, di rinascere. E avranno lo stesso nome. All’ombra di ciò che resta del Sant’Elia, la gente ordinata e seria attende di rendere omaggio al Campione. Gigi Riva, vestito d’azzurro e di rossoblù, l’espressione pacifica adagiata su quelle mascelle da divo, attende il suo popolo all’ingresso della Unipol Domus, a pochi metri da quello che fu (perché ci giocò) e che sarà (perché una volta ricostruito dovrebbe prendere il suo nome) il suo stadio. I tifosi non potrebbero essere più disomogenei, se non per lo sguardo. Non hanno età. Chi ha i capelli bianchi magari ricorda quando quei muri Riva li fece tremare, sin dai primi incontri di coppa, con Massese (le prove generali) e St. Etienne (la partita europea più epica di tutte). La fila dietro le transenne cresce ma si smaltisce in fretta e questo dà la misura dell’enorme numero dei tifosi accorsi. Stamattina il pellegrinaggio proseguirà, sino alle 13. E si vedranno ancora donne e bambini, anziani e giovanotti. Con la sciarpa, con una maglia del Cagliari sotto il giubbotto, magari con quella storica, bianca orlata di rossoblù.

Un pezzo di storia

«Con Gigi Riva va via un pezzo della nostra storia e della nostra infanzia», afferma Elena Mascia, arrivata da Quartu poco dopo le 14, l’orario di apertura della camera ardente, per rendere omaggio al Mito. «Io andavo all’Amsicora con mio padre, ho avuto la fortuna di vederlo in campo e ogni volta era un’emozione diversa. È con lui che mi sono innamorata del calcio». Una delle mille storie, dei mille fili che univano Gigi alla sua gente. Davide Siddi di Villaputzu è, invece, troppo giovane per averlo visto giocare con il numero 11 sulle spalle: «Le sue gesta mi sono state raccontate dalla mia famiglia. Gigi è un personaggio che supera lo sport: finirà non solo nei libri di calcio, ma anche in quelli della storia della Sardegna perché ha dimostrato il sentimento nazionale di tutto il popolo sardo», dice il giovane in coda assieme ad altri due suoi coetanei.

I valori

«È un momento importante per la storia dell’Isola: Riva ha portato in alto non solo i colori di Cagliari e della Sardegna, ma tutti quei valori che i sardi hanno e cioè quello di essere un popolo coraggioso, accogliente, ricco di talenti, che prima ti scruta poi ti conosce e ti ama», afferma don Andrea Pelgreffi, che attorno alle 15 è più o meno a metà della fila, «questo è stato per me Gigi Riva: io non l’ho visto giocare, ma l’ho conosciuto attraverso la testimonianza e gli occhi di mio padre. Quindi è giusto rendere grazie a Dio per un dono così grande e rendere grazie alla vita di Gigi Riva».

Da tutta l’Isola

C’è chi porta dei fiori, chi lascia la propria sciarpa rossoblù. «Arrivo da Oristano, per me Gigi è come il mio papà che mi ha tramandato la passione per il Cagliari e per questo campione dentro e fuori dal campo», dice una signora con un mazzo di rose rosse che a stento trattiene le lacrime.

Il maestrale fischia forte, ma l’Unipol Domus non è mai stato così silenziosa. «È l’uomo, l’idolo, il campione, quello che ha cambiato sia da un punto sportivo che sociale la Sardegna», aggiunge Kiko Mercenaro, referente del Cagliari Fan Club di Calasetta, ricordando la prima volta che lo ha visto - tanti anni fa - in via Paoli. «Ho saputo della sua scomparsa dai social: una notizia che mi ha lasciato senza parole, ho sperato non fosse vero. Mancherà l’uomo, ma mai la leggenda», garantisce. Nella sua voce, come in altre, si percepisce ciò che cova dentro. La commozione, certo, ma anche l'orgoglio, anche in questo momento reso ancor più triste dall’impossibilità di prepararsi.

Di padre in figlio

Roberto Onali, ingegnere cagliaritano, adempie dopo poco meno di un’ora in coda, a ciò che sente come un dovere: «Era il minimo che potessi fare dopo le emozioni che mi ha regalato per una vita. Dovevo rendergli omaggio, dargli un ultimo saluto. Ho firmato uno dei tre registri e sarò presente anche a Bonaria, per il funerale. Spero che anche chi sarà fuori dalla chiesa abbia modo di partecipare alla cerimonia». L’amore per Gigi si tramanda. «Ho visto tanti bambini, mi ha fatto piacere. Ai miei figli sin dalla nascita ho tramandato i racconti fatti a me da mio padre. E solo quando è nato il primo ho avuto il coraggio di fermare Riva, che incontravo spesso avendo lo studio in via Paoli: farlo conoscere al bambino era il pretesto per una chiacchierata con lui».

Un faro che illumina

Edoardo Scarpetta, arrivato poco prima delle 11: «Gigi rappresenta un simbolo di eleganza, stile, bontà intelligenza e capacità sportiva. Per me che sono nato a Milano è stato anche motivo di orgoglio già quando vivevo lì. È stato il faro illuminante della Sardegna e dei suoi emigrati. Oggi muore l’uomo, ma rimane il Mito, rimane l’esempio». Il sole tramonta sulla coda che non si esaurisce, anzi avvolge la Domus sin dietro la Curva Nord. Però scorre, sino a sera. Chi a passo lento si avvicina al feretro sa di essere un privilegiato. Nel giorno in cui tutta l’Italia sportiva piange il suo cannoniere azzurro, soltanto in pochi possono dargli l’ultimo, ideale abbraccio.

