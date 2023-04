Se Nanni racconta Moretti Ecco “Il sol dell’avvenire” 

C’è il cinema e poi c’è Nanni Moretti. Al di fuori di qualsiasi ambiguità si intende - così dicendo - anticipare in prima battuta la riuscita del suo ultimo progetto e riconfermare quanto il suo apporto al media abbia saputo distinguersi così mirabilmente nel corso degli anni. Con “Il sol dell’avvenire”, in concorso al Festival di Cannes, ci troviamo di fronte alla summa di un percorso compiuto a spada tratta, senza scorciatoie, che in questo esempio specifico gode soprattutto di un valore testamentario e un lascito verso le prossime generazioni. Il film vede ancora una volta Moretti in piena mostra del suo stile inimitabile, ove l’impianto filmico ruota nuovamente intorno alla sua figura - in funzione di essa - cosicché ciascun elemento cooperi nel veicolare un’idea, un messaggio di fondo, uno stato d’animo, una sensazione. Colpisce subito tra l’altro, come succede spesso ultimamente, che il cinema si dimostri essere lo strumento ideale per raccontare se stesso, interrogandosi sul ruolo da assumere in questioni di carattere sociale, politico, morale. Ma anche per capire come aggiornarsi rispetto ai tempi e cosa occorra invece mantenere intatto per non svilire la sua mirabile funzione.

La trama

Con la volontà di raccontare un episodio del 1956 in cui il segretario di sezione del PCI nel quartiere romano Quarticciolo risponde all’arrivo dei carri armati sovietici a Budapest, coi profughi ungheresi in fuga dal regime per trovare asilo in Italia, Giovanni e Paola - coppia nella vita e nel lavoro - affrontano le regolari problematiche che incombono sul set: dall’inaffidabilità di alcuni collaboratori alle improbabili pretese degli attori coinvolti, fino a confrontarsi con una visione moderna di concepire il cinema orientata verso il consumo su larga scala e su un’accessibilità più immediata, sul modello delle piattaforme streaming. Ciò a rischio di svalorizzare l’intimo legame che intercorre tra l’autore e la sua opera, finendo col perdersi in una voragine di prodotti tutti uguali, corrotti da una bieca e sterile commercializzazione. E non esiste approccio migliore di indagare su questi temi se non attraverso un linguaggio unico ed insostituibile come quello di Moretti, che per quanto sempre riconoscibile sa esser capace di rimanere fresco e sorprendente. Così le riflessioni solo apparentemente astruse e inconcludenti che gli sentiamo articolare e le situazioni al limite del surreale arricchiscono un quadro che associa sapientemente la commedia al dramma, che coniuga la critica serrata ed aspra alla leggerezza di chi sa riconoscere gli errori compiuti nella vita e che - quasi con la stessa ingenuità di un bambino - vorrebbe tornare indietro per rimediare alle occasioni perse. A favorire questa specie di magia è il contributo di interpreti ormai divenuti delle garanzie nelle pellicole dell’autore, come Silvio Orlando e Margherita Buy, insieme a nuove e promettenti leve che, ci si augura, possano lasciare il segno nel cinema a venire.

Prova riuscita

Moretti compie, insomma, un’operazione fra le più convincenti del suo periodo recente e lo fa con la consapevolezza rinnovata di ciò che è stato insieme a un lucido punto di vista orientato verso il domani. Tutto questo augurandosi che - nello stesso avvenire - possa ancora stupirci con la sua inguaribile singolarità.