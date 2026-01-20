Se Martins segna il Lanusei vola Piras: «Bene così» 

Lanusei. Da quando Martins è tornato a fare il Martins che tutti conoscono, si è messo a posto l’ordine delle cose: l’Alfredo paulista timbra, il Lanusei torna a girare attorno al suo sole.

Così la squadra di Alberto Piras vola, insediandosi al terzo posto, in un’Eccellenza che non ha un vero padrone e tiene i giochi apertissimi a qualsiasi risultato. «Siamo terzi ma per la vittoria finale sono sicuro che ci sono squadre più attrezzate di noi e che sono tornate sul mercato per rinforzarsi», avverte il tecnico di Bari Sardo, «diventa difficile competere con loro». Piras non le cita ma è facile pensare che nella rosa delle favorite veda Tempio e Ilvamaddalena e, perché no, Ossese e Atletico Uri, senza scartare la Nuorese. «Non c’è ancora la squadra che ha fatto il vuoto, però l’equilibrio è sia al vertice sia in basso e ogni domenica ci sono risultati sorprendenti».

L’allenatore del Lanusei tiene ben saldi i piedi a terra ma non può evitare di alimentare sogni: «L’obiettivo rimane la salvezza ma non c’è nulla di male a essere ambiziosi». Anche perché ha un attacco letale: Alfredo Martins e Nicola Mereu hanno messo su una ditta capace di andare 15 volte a rete. La MaMe fa faville dispensa gioie. I due attaccanti, ispirati dalla fantasia di Federico Usai e supportati da un centrocampo tutto muscoli e dinamismo, stanno facendo le fortune della squadra che non sembra porsi limiti.

«È innegabile che stiamo andando oltre le più rosee aspettative», prosegue Piras, «abbiamo ben operato sul mercato, tra conferme e nuovi ingressi. Sono contento perché stiamo lavorando bene e siamo riusciti a creare un gruppo solido e coeso. Viviamo alla giornata e alla base ci sono lavoro e umiltà». La squadra ora tira il fiato, poi il primo febbraio la trasferta (sulla carta agevole) nella tana del Sant’Elena, ultimo in classifica, e la settimana successiva il Lixius si accenderà per il derby con il Tortolì dell’ex Franco Giordano, che aveva salvato il Lanusei l’anno dopo la retrocessione dall’Eccellenza. «La speranza», conclude l’allenatore biancorossoverde, «è arrivare bene a ogni gara, magari senza squalifiche e infortuni, e provare a mettere in difficoltà tutte e divertirci».

