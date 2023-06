Se Madame canta “Igiene dentale”  allora... è un gioco degli Oblivion 

Musica, risate, parodie ed emozioni: è questo il mix di successo degli Oblivion (quelli che hanno riadattato il testo di Mengoni e lo hanno mandato all’Ikea e hanno fatto diventare “Il bene nel male” di Madame “Igiene dentale") che ora annunciano il loro arrivo in Sardegna. La data è il 25 luglio (21.30) al Lazzaretto di Cagliari sotto le insegne de La via del Collegio.

Lo spettacolo

Lo show si chiama “Cinque contro tutti” ed è un’intervista pazza a persone che fingono da tutta una vita di essere degli artisti rispettabili. Un incontro ravvicinato con gli Oblivion, per conoscere meglio questi cinque funambolici artisti, il loro lavoro, la loro storia e ascoltarne le narrazioni e visioni, oltre ai vertiginosi esperimenti canori. Dicondo di loro: «Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e Gianni Morandi». Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima.

Il gruppo

Gli Oblivion sono Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli e la loro carriera insieme inizia a Bologna nel 2003.Trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube “I Promessi Sposi in 10 minuti”, un micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti. Da quel momento iniziano un lungo tour teatrale con lo spettacolo “Oblivion Show” per la regia di Gioele Dix: due stagioni di tour e oltre 200 repliche nei più importanti teatri e città italiane. Il teatro chiama poi la tv: debuttano sul piccolo schermo a “Parla con me” di Serena Dandini e segue poi l’invito nel cast di “Zelig”(prima serata Canale 5) nel 2011.

Carriera

Da lì le sorti del gruppo registrano un impennata nell’ottobre 2012 esce il loro primo singolo “Tutti quanti voglion fare yoga”. Nel 2015 sono ospiti di “Panariello sotto l’albero” in prima serata su RaiUno . Nel 2015 debutta “Oblivion: The Human Jukebox” dove mettono tutto il meglio del loro linguaggio: esperimenti musicali folli e spettacolari e testi fortemente dissacranti dal potere comico debordante. Nel 2018 debuttano nel loro primo musical originale: “La Bibbia riveduta e scorretta”. Tra febbraio e aprile 2020 durante il periodo di lockdown a causa della pandemia, inventano e conducono “Oblivion in da house” . Nel 2021 debuttano con il loro nuovo show “Oblivion Rhapsody”: la summa dell’universo Oblivion. Ed escono con una nuova performance incredibile: con “History of rock” in cui si trasformano in una rock band a cappella.

Durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo spopolano in rete e non solo con alcune parodie dei cantanti in gara, una su tutte “Mengoni all’Ikea”: la parodia del brano vincitore del Festival “Due vite” totalizza in pochi giorni diversi milioni di visualizzazioni. (red. spet.)

