Se l’ironia diventa un’arma di grazia: ecco Gavino Sanna 

Una matita appoggiata tra il naso e il labbro superiore a simulare un paio di baffi alla Salvador Dalí, unita allo sguardo sornione di chi non ha mai smesso di scommettere sul potere della creatività: l’immagine scelta per promuovere la mostra “Una vita” è una sintesi perfetta di pura autoironia. Gavino Sanna mette in scena se stesso dissacrando con garbo la figura del grande maestro del surrealismo ed elevando lo strumento principe del suo mestiere — la matita — a tratto somatico, a brillante sberleffo concettuale.

Una festa

È un manifesto d'intenti che dichiara senza filtri la cifra dell’esposizione: l'attitudine disincantata, ma mai cinica, di un autore capace di prendersi gioco di sé per analizzare con straordinaria profondità la realtà. Da domani e sino al 22 novembre, gli spazi della Fabbrika di Kimbe a Seui, aprono le porte a un percorso espositivo promosso dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Portare questa preziosa antologica nel cuore dell’entroterra sardo trasforma l’appuntamento in un caloroso abbraccio comunitario, elevando il centro montano a punto di convergenza culturale. La creatività di Sanna si intreccia infatti in modo naturale con le radici profonde di “Su Prugadoriu”, la storica festa che a fine ottobre richiama migliaia di visitatori tra i suggestivi vicoli del paese, creando un dialogo fecondo tra l'eredità della tradizione e la contemporaneità dei linguaggi visivi.

La nostra memoria

L'esposizione è un autentico ritorno all’essenziale, un ponte teso tra la Sardegna e le grandi metropoli mondiali in cui l'artista ha costruito una carriera leggendaria. Attraverso le sale, il pubblico può ripercorrere decenni di intuizioni entrate di diritto nella memoria collettiva: le storiche campagne pubblicitarie, capaci di rivoluzionare la comunicazione globale, si alternano a bozzetti intimi, scatti d'epoca e a una sterminata galleria di caricature.

Pugni e carezze

Nella mostra ogni tratto impresso sul foglio si trasforma in una carezza e, al contempo, in un affondo garbato. Centinaia di volti noti e meno conosciuti sfilano in una vivace e incalzante danza di forme e colori; sono ritratti diretti, che non fanno sconti a nessuno, ma che sono privi di ogni malizia. Come ha sottolineato lo stesso autore, di fronte alle incertezze del presente l’intento fondamentale è regalare alle persone un momento di spensieratezza e di autentico respiro. L’ironia si converte così in un’arma di grazia, una lanterna accesa nel buio per ritrovare la bellezza del sorriso. Cogliendo l’anima segreta dei suoi soggetti per trasmutarla in un racconto universale, “Una vita” non si limita a celebrare il grande pubblicitario acclamato a livello internazionale. Al centro di tutto brilla l'uomo, con quel legame viscerale e mai spezzato con la sua terra d'origine. Non a caso nel percorso espositivo si avverte la certezza che l’ispirazione più autentica nasca sempre dal contatto con le proprie radici: un percorso umano e artistico che attraversa il mondo per poi ritornare, arricchito, a casa.