Se l’errore non è una condanna Daniela Lucangeli spiega perché 

«Ogni ragazzo ha dentro di sé un talento che aspetta solo di essere scoperto. Il compito di noi adulti non è dire cosa fare, ma creare le condizioni perché possa emergere. In questo senso, la scuola – e più in generale la comunità – deve diventare uno spazio che riconosce, sostiene e fa fiorire le diversità». Daniela Lucangeli, ordinaria di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova e presidente di Heart4Children, associazione coinvolta nel progetto con interventi formativi per docenti, famiglie e comunità educante, non ha dubbi. Sono le famiglie e gli educatori chiamati a far venire fuori il meglio dei ragazzi. La docente universitaria ieri sera ha richiamato una platea numerosissima di genitori, docenti al teatro Garau di Oristano per ascoltare i suoi suggerimenti. Un sold out registrato da settimane che denota la grande attenzione.

L’incontro

Nasce all’interno del progetto “Disperdiamoci” ideato dalla Provincia, la cui responsabile è Maria Giovanna Caddeo, e sposato dal commissario Battista Ghisu, «con l’ambizione di generare un cambiamento concreto e duraturo nella vita dei giovani della provincia, costruendo attorno a loro un sistema educativo, formativo e sociale più accessibile e partecipato. Per raggiungere questo scopo, si punta a una serie di azioni che mirano a colmare le distanze tra le opportunità esistenti e chi ne avrebbe più bisogno». Da qui l’idea di coinvolgere la professoressa Lucangeli in una serata che ha richiamato l’attenzione di numerosissimi, fra genitori e docenti. «I ragazzi crescono oggi in una società difficile» ha detto l’esperta in Psicologia dello sviluppo. «In un mondo in cui le relazioni sono sempre più deboli con i più piccoli, che naturalmente soffrono. Gli adulti sono indaffarati e poco attenti all’esistenza dei bambini». Ecco allora un primo suggerimento: «Prima di tutto occorre comprendere i bambini, evitando di delegare altri». Ma anche un’apertura verso gli adulti «che non vanno colpevolizzati perché a loro volta schiacciati dal caos. Siamo tutti immersi in un tempo in cui fa freddo».

L’errore

Nelle sue conferenze e lezioni in giro per tutta la Penisola, con lo staff dell’associazione Mind4children, Daniela Lucangeli riserva attenzione anche agli ultimi, quanti cioè hanno più difficoltà. E non disdegna di parlare di errori. «Siamo una specie con un cervello che elabora, non immagazzina e basta. Trasformiamo attivamente le informazioni. L’errore è una segnaletica neurale e, a dirla con Karl Popper, “l’errore è l’unico modo di essere intelligenti”. Con l’errore si sta lanciando una richiesta di aiuto, c’è qualcosa che non va. Il sistema neurale elabora e chiede aiuto».

“Disperdiamoci”

Il progetto si distingue per l’importanza data ai giovani, che «diventano attori del cambiamento: vengono coinvolti come informatori tra pari, animatori territoriali e promotori di contenuti digitali, contribuendo alla diffusione delle informazioni e alla costruzione di una rete più partecipata e vicina alle loro esigenze». Infine, si punta a ricucire il legame tra scuola, comunità e mondo del lavoro. «L’obiettivo è costruire una rete che sostenga i giovani nel percorso scolastico e nella transizione verso l’età adulta, il lavoro e la cittadinanza attiva.

