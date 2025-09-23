VaiOnline
Caso Grillo
24 settembre 2025 alle 00:43

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante» 

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 

Hanno passato la serata insieme al Billionaire. Nel taxi che li portava a casa l’atmosfera era divertente, frizzante come una notte d’estate di un gruppo di ventenni in Costa Smeralda. E sì, le due ragazze, hanno accettato l’invito a continuare la serata a casa di quei quattro tipi che sembravano così simpatici. Tre fatti che non fanno un consenso. È il principio – in attesa delle motivazioni (e di quanto accadrà nei prossimi gradi di giudizio) – che si intuisce dietro la sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Tempio che hanno condannato Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia per violenza sessuale (i primi tre ad otto anni, il quarto a 6 anni e 6 mesi). Perché un atto sessuale sia consensuale serve un sì.

La legge

Valeria Valente, senatrice Pd, componente della Bicamerale femminicidio, è prima firmataria di uno dei due disegni di legge sul consenso il cui iter è in corso alla Camera (dove è iniziato l’esame) e al Senato. «Siamo al primo grado di giudizio, ma é un pronunciamento importante perché conferma che senza il consenso libero, consapevole, esplicito e continuato della donna non siamo di fronte a un rapporto sessuale ma a uno stupro, come stabilisce la Convenzione di Istanbul, – è il commento sulla sentenza – sarebbe importante che l'Italia si dotasse di una legge sul consenso perché aiuterebbe le donne a difendersi dalla violenza sessuale nelle aule giudiziarie». Un adeguamento anche all’evolversi delle forme di violenza. «Ricordiamo bene il se l’è cercata perché indossava una minigonna o un jeans stretto. Oggi si è aggiunto un diverso concetto del cercarsela. Se l’è cercata perché ha bevuto o perché ha assunto sostanze. Sono atteggiamenti giudicanti che colpevolizzano la donna e normalizzano la violenza. Compiere atti sessuali con chi ha bevuto non è un’attenuante ma un’aggravante. E qualsiasi atto sessuale senza un consenso esplicito è uno stupro. Questo deve essere sancito per legge».

La vittimizzazione

Una legge che porterebbe anche a un cambio di paradigma. Alla necessità di provare un consenso e non a quella di dover provare di essersi difese. «La mia assistita è stata crocifissa, massacrata, questa sentenza oggi non trova la fine della sua sofferenza ma trova il significato della sua sofferenza perché ha denunziato, ha creduto nella possibilità che ci fosse la giustizia», ha commentato l’avvocata di parte civile Giulia Bongiorno. «In questo caso sono d’accordo con lei», dice Valeria Valente, dal fronte politico opposto: «Questa ragazza è stata sottoposta a migliaia di domande con un’evidente vittimizzazione. Non deve più accadere. Per fare questo ovviamente non basta una legge, serve formazione e un diverso approccio».

Le associazioni

In aula c’erano anche le dirigenti di Prospettiva Donna, l’associazione olbiese che gestisce il Centro antiviolenza. La presidente Patrizia Desole insiste sulla necessità di una legge: «In Italia manca ancora una norma, siamo in ritardo sull’applicazione della Convenzione di Istanbul, la Spagna ne ha una innovativa che stabilisce che il consenso deve essere esplicito e revocabile». Sullo sfondo del processo anche un tema generazionale. L’avvocata Bongiorno nella sua arringa ha evidenziato il linguaggio degli imputati laddove le ragazze sono di default tr… e il sesso di gruppo è quattro contro uno. Non solo parole. «Le ragazze possono essere vittime di forme di violenza molto sofisticate grazie alle nuove tecnologie», spiega Desole che con la sua associazione entra nelle scuole: «Il linguaggio è molto aggressivo, dilaga sui social e non riguarda solo i ragazzi, basti vedere il numero di iscritti ai siti tipo “Mia moglie”. È urgente lavorare per costruire una diversa dinamica tra i sessi».

