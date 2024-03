Se le esequie si pagano prima di morire 

Scelgono la bara. Niente di speciale: cassa in noce o abete, niente intarsi, al massimo una croce sopra. Sobrietà ed eleganza. Scelgono i fiori: un cuscino di rose colorate è più che sufficiente. Se poi qualche parente vorrà aggiungere di altri, farà dopo. Non rinunciano al make up: trucco e lavaggio dei capelli con shampoo secco. Qualcuno mette in conto anche la messa cantata. Si chiama “funerale a vivente” ed è la tendenza sempre più diffusa tra i cagliaritani over 70 di acquistare il pacchetto per il proprio funerale quando ancora in vita. «È così», conferma Roberto Garau dell’omonima agenzia funebre di via San Benedetto. «È sempre più di “moda” fare il funerale al vivente, cioè un contratto con l’agenzia con cui le persone anziane si garantiscono il funerale senza gravare economicamente sui parenti», aggiunge.

«In questo momento ne abbiamo 33», sottolinea Mariano Ligas, dell’agenzia funebre Don Bosco. «Le persone arrivano in agenzia accompagnate da un testimone, di solito un figlio, scelgono i servizi che desiderano per il funerale e sottoscrivono un contratto che ha una durata di sei anni».Tradotto: chi non muore entro i sei anni deve torneare in agenzia e rinegoziare i servizi a un prezzo diverso. È il costo della vita. ( ma. mad. )

