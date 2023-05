Se l’attrazione resta fatale  poi è il disastro 

Era il 1987 quando lo stalking ancora non esisteva, Michael Douglas e una memorabile Glenn Close indossavano i panni di Dan e Alex nel thriller di Adrian Lyne “Attrazione fatale”. Da qualche giorno su Paramount+ è arrivato il remake sotto forma di serie che vede protagonisti Joshua Jackson (“Dawson’s Creeek”) e Lizzy Caplan (“Master of Sex”).

Ogni lunedì si aggiungerà un nuovo episodio ai 3 già presenti nella piattaforma. Naturalmente la storia non cambia ma si svolge in due diversi periodi temporali, nel 2008 e nel 2023. Gli sceneggiatori hanno modificato la prospettiva tenendo conto delle mutate sensibilità nei confronti delle donne e dei disturbi della personalità: un uomo sposato inizia una relazione con una donna bella e sensuale con dei problemi mentali, ma la nuova versione cerca di spiegare la psicologia di Alex Forrest ed andrà a fondo nei temi del matrimonio e dell’infedeltà. Ritroviamo Dan Gallagher, pubblico ministero di Los Angeles, che ha appena finito di scontare 15 anni di carcere per l’assassinio della sua assistente e amante che si rifiutava di lasciarlo in pace e cerca di dimostrare la sua innocenza, di riavvicinarsi alla sua famiglia. Per farlo farà rivivere agli spettatori il passato, da quel primo incontro passionale alla follia che sgretolerà la sua esistenza. Scena del coniglio, diventata iconica, compresa seppur con qualche sostanziale modifica.

