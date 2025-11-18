Se l’arte ci traghetterà verso gli orizzonti di pace 

All’ufficiale tedesco che chiese a Picasso se avesse prodotto lui “Guernica”, il pittore spagnolo non ebbe difficoltà a rispondere: «No. È tutta opera vostra!». Realizzata dopo il bombardamento dell’omonima località della Spagna, nel 1937, ad opera della Legione tedesca che fiancheggiava, durante il conflitto civile spagnolo, le truppe di Francisco Franco, il capolavoro è un monito universale contro ogni guerra. L’arte, del resto, sostiene Franco Masala, «non può sottrarsi alla responsabilità di impegnarsi in difesa dei valori della pace e dei diritti civili». Un legame inscindibile quello tra “Arte&Pace” secondo il presidente dell’associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari, che domani alle 17, nella Sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo, terrà una lectio sul tema insieme con Marco Antonio Scanu, Alessandra Menesini e Lia Careddu, componenti del direttivo dell’associazione.

Lettura

L’occasione è il consueto appuntamento dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. «È un dialogo a quattro voci» precisa Masala, «durante il quale, attraverso la pittura, la musica, l’arte contemporanea e la letteratura, esploreremo le possibili declinazioni del vincolo che unisce l’espressione artistica ai principi della non violenza e della convivenza pacifica». Dalle tele ai nuovi linguaggi artistici, dagli spartiti musicali alle canzoni che hanno segnato la nostra storia, può e deve venire il messaggio che la pace non solo è auspicabile, ma necessaria. L’attrice Lia Careddu leggerà alcuni stralci di un testo inedito di Marcello Fois, intitolato “Breve repertorio di parole chiave”, che raccoglie le varie accezioni di termini come rispetto, tolleranza, accoglienza, casa, tempo, sofferenza.

Relazione

«Arte e pace sono legati da una relazione strettissima» spiega Mongiu, perché «l’arte e la cultura sono un antidoto alla guerra e a ogni forma di conflitto». La guerra non uccide solo le persone, ma la memoria della loro storia, ovvero ciò che dà il senso di identità e appartenenza a ciascun gruppo umano. «Di un popolo che, di volta in volta, viene identificato come nemico si bombardano i monumenti, si distruggono i manufatti di pregio, si depredano i musei». E così come l’artista ha «la responsabilità di prendere posizione» e, attraverso le proprie opere, di farsi portatore di dialogo, allo stesso modo i fruitori del suo lavoro, le persone comuni che godono dell’incanto dell’arte, devono sentire la stessa esigenza dentro di sé. La pace, tanto più oggi, deve essere un valore condiviso e veicolato in tutte le forme possibili. «Per questo era necessario, quanto urgente» chiosa Mongiu, «all’interno del percorso dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, tematizzare i valori della pace, presenti nella Costituzione repubblicana, che uniscono luoghi e generazioni al di sopra e al di là del tempo, delle fedi religiose, della storia, della politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA