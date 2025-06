«Se la vita ha un senso è merito, anche, del teatro» 

Sul manifesto della rassegna, l’immagine di due clown a Gaza: un simbolo forte, che riassume l’idea di un teatro che sceglie l’umanità, anche dentro un presente terribile.

A Pirri, negli spazi della Vetreria, ha preso il via “Sotto questo cielo”, sette appuntamenti firmati da Cada Die Teatro tra spettacoli, libri e musica, per raccontare la fragilità, la resistenza, la vita che brilla anche nei momenti più duri. Una risposta anche alle atrocità della guerra, attraverso il teatro, come ha affermato alla presentazione Pierpaolo Piludu, una delle colonne di Cada Die Teatro: «A differenza di tv e social, il teatro si rivolge direttamente all’uomo e può aiutare a ritrovare il senso».

Proprio di senso e di mettersi nei panni dell’altro – specie se in difficoltà – si nutre la rassegna, in programma fino all’11 luglio, con un filo conduttore, l’ascolto, che Piludu definisce «la chiave del nostro presente».

Il cartellone

La partenza il 13 giugno scorso con “Benvenuto in..”, un racconto di fragilità tratto dal libro “Benvenuto in psichiatria” di Giovanni Casula. «Abbiamo raccontato con delicatezza un tema difficile», spiega il musicista e socio di Cada Die Giorgio Del Rio, «per far passare un messaggio di umanità». Si prosegue giovedì 19 con una produzione della lombarda Residenza Campsirago: con “Just Walking” Michele Losi e Giulietta De Bernardi porteranno uno spettacolo itinerante per 50 spettatori, una riflessione sull’umanità in movimento, che cambia a seconda del contesto. Il 27 giugno andrà in scena “Ricordati di vivere – l’ultima udienza”, della compagnia ogliastrina Rossolevante: il pubblico verrà chiamato a intervenire su un incidente in galleria, per riflettere sulla sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità collettiva. Il 3 luglio si cambia mese e registro con la presentazione del libro di Michele Atzori, “Ponitì a una party”, storia di precariato e musica indipendente.

No alle guerre

Uno dei momenti più intensi sarà “Salam Shalom – Due padri”, spettacolo prodotto dal CSS Teatro Stabile del Friuli: una storia vera in cui un padre palestinese e uno israeliano si incontrano dopo aver perso le figlie in guerra. Niente vendetta, solo il coraggio di conoscersi e costruire la pace.

Il 10 luglio, la musica di “Tra corde e stelle”, concerto narrativo prodotto da MP4 e Cada Die Teatro, con Alessandro Mascia voce narrante, altra colonna della compagnia, e cinque musicisti. Canzoni da De André a Mannoia. «Non solo musica», ricorda Mascia, «ma storie, persone ed emozioni». La rassegna si chiuderà l’11 luglio con “Libere. Il nostro no ai matrimoni forzati” di Martina Castigliani, dialogo tra l’attivista Tiziana Dal Pra e l’attrice Rossella Dassu, con le letture, da parte delle allieve della Scuola La Vetreria, delle testimonianze di ragazze che hanno detto no a un destino imposto da altri. Storie, incontri e riflessioni sul presente: il teatro come laboratorio di pensiero. Nella speranza che “Sotto questo cielo” ci siano «sempre più anche i cittadini di Pirri», in uno spazio nevralgico per la cultura come la Vetreria.

