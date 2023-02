Se la Var smentisce la tecnologia 

La Var smentisce la gol line technology, e anche la Uefa vuole capire meglio cosa è successo. La rete segnata da Cabral per la Fiorentina, nel ritorno dei playoff di Conference League col Braga, era stata convalidata dalla tecnologia, poi l'arbitro, richiamato dalla sala Var, era andato a vedere a video e aveva annullato la convalida. Quanti dubbi: “Al 49' il sistema tecnologico della linea di porta ha segnalato all'arbitro che il pallone aveva oltrepassato la linea - sottolinea la Uefa in una nota - ma l'arbitro e gli ufficiali al video, da regolamento, avevano deciso di verificare se il pallone avesse varcato completamente la linea”. In sostanza, l'Uefa ricorda che la decisione a norma di regolamento è corretta, perchè c'è sempre un controllo Var e l'ultima parola spetta comunque all'arbitro.

