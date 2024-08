Se la tradizione dialoga col moderno 

Inviata

Samugheo. Lo sguardo si ferma con sorpresa e curiosità su un telaio dei primi del Novecento. «Pensavamo che fosse solo uno strumento da lavoro e invece abbiamo scoperto che c’è tutta una storia. Ma non solo dietro questo telaio, su tutti i pezzi esposti». Rossana Baldioli arriva dal Lago d’Orta. Ieri era al Murats di Samugheo con l’amica Elena Panzeri. «Abbiamo casa a Stintino e ogni estate ci piace conoscere un nuovo pezzo della Sardegna. Oggi abbiamo deciso di visitare il Murats per scoprire la tradizione artigiana della zona».

Ogni pezzo una storia

Nelle sale del museo regionale dell’arte tessile, che sorge alla periferia del paese del Mandrolisai, c’è in mostra fino all’8 settembre uno spaccato dell’artigianato sardo, ogni opera racconta una storia diversa. Come quella del telaio che troneggia nella sala al primo piano. «Apparteneva a Caterina Musu Tatti» spiega un’operatrice del Murats, Antonella Meloni, «Nel 1926 partì per Firenze e poi a Samugheo avviò l’arte tessile, che tramandò alla figlia Maria Elena, oggi 92enne: dopo averlo utilizzato per decenni, decise di donare il telaio al museo». Poi c’è la storia di Mariuccia Sannia, che negli anni Sessanta ebbe un’idea lungimirante: creò la prima cooperativa al femminile di arte tessile. «Grazie a queste donne dotate di lungimiranza la tessitura ancora oggi a Samugheo è un’attività che crea reddito» aggiunge Antonella Meloni.

Il paese dell’artigianato

Samugheo, in pieno Mandrolisai, conta poco più di 2700 abitanti. In ogni famiglia c’è un telaio. «L’artigianato è un’attività che ha un peso consistente nell’economica locale» va avanti Meloni. «Artigiani che lavorano legno, ferro, vetro e da un po’ di tempo c’è anche chi si occupa di cosmesi». Basta seguire il percorso dell’esposizione per avere conferma. Una vetrina che accoglie anche molti artigiani dell’Isola e che si apre con un omaggio a Giovanni Barra, scomparso qualche mese fa: una installazione all’ingresso accoglie i visitatori. Manco a dirlo, è un telaio. Con un ritratto realizzato da Nadia Porcu, di Borore, e una poesia scritta da Barra, che si dilettava anche con i versi. «Quest’anno il filo conduttore è proprio Giovanni Barra» spiega Anna Rita Punzo, direttrice del Murats. «Ma c’è anche un altro elemento portante: il dialogo fra artigiani; molte opere, cioè, sono il frutto di collaborazioni fra diversi maestri. Troviamo allora i cestini intrecciati a San Vero Milis, con al centro la stoffa tessuta a Samugheo. L’abbigliamento maschile confezionato da una sartoria locale è arricchito da dettagli realizzati da un altro artigiano». E che dire delle affacciadas ? I teli riccamente decorati, che in passato si esponevano da finestre e balconi durante la processione del Corpus Domini, dialogano con le collezioni storiche del museo, dalle ceramiche ai costumi tipici. Le stoffe delle bisacche rivestono le ante di un mobile in legno. «Le opere ricalcano la tradizione ma con uno sguardo attento alla attualità» continua la direttrice Punzo. Un esempio? La splendida madia in legno ha all’interno uno spazio per la radio che si accende attraverso il blue tooth. Un omaggio a Maria Lai, l’artista di Ulassai, in un tappeto realizzato da Su Marmuri. E a proposito di collaborazioni, c’è anche quella fra Gavino Sanna e i fratelli Sanna del laboratorio Sartapp di Samugheo. Il legno assume le forme più diverse: la foglia portabottiglia, con una scritta in braille che ricorda i sette paesi del Mandrolisai. E ancora le splendide canocchie che si usavano per la filatura del lino: una a forma di donna con indosso il costume di Samugheo. La ceramica delle lampade a forma di pinnettu, modellata da Luca Scassellati, sposa la lana di Maria Antonia Urru. Troviamo perfino i gioielli con i filamenti dei rami di fico d’india essiccati.

Un tesoro in Valle d’Aosta

Un patrimonio di tradizioni e arte che a fine settimana arriverà in Valgrisenche per il festival Modelaine, dedicato alle eccellenze della lana in Italia. «Parlerò della tecnica a pibiones e Antonella Meloni curerà un laboratorio per piccoli e grandi» conclude Anna Rita Punzo.

