Se la storia è un atto d’amore verso un’Isola in piena rinascita 

Sia chiaro: non è un libro di mere ipotesi e neppure un elenco di dati a corredo di una tesi. È un lavoro certosino di raccolta delle informazioni e delle teorie sulle remote vicende isolane. Con 400 note a piè di pagina, “Storia della Sardegna antica per curiosi. Indizi di una storia dimenticata” di Luca Rossi è il risultato di un’appassionata indagine sulla civiltà nuragica mossa da un trentennale legame con l’Isola. Un saggio divulgativo di 319 pagine, organizzato in 17 capitoli, con, in appendice, una guida a 68 siti archeologici e musei, più una bibliografia finale. Il funzionario del gruppo editoriale RCS, nato a Milano nel 1971, lo ha scritto in italiano e in lingua inglese e, per ora, lo ha pubblicato con Amazon. Lo definisce «un atto d’amore verso la Sardegna», luogo d’origine della moglie, e vorrebbe che fungesse da pungolo ai sardi: «Mi piacerebbe che fossero orgogliosi della terra da cui provengono: spesso non conoscono fino in fondo chi fossero i loro antenati. Anche se riconosco che l’approccio sta cambiando».

1500 a.C.

Il libro scaturisce da una domanda: «chi erano davvero i sardi del 1500 avanti Cristo?». Da qui Luca Rossi ha iniziato la sua ricerca, «quasi per gioco», ma poi « gli appunti sono diventati così tanti che ho pensato di dare loro la forma di un libro». Il filo conduttore è che la vera storia della Sardegna nuragica sia stata sottostimata o dimenticata sia per l'assenza di fonti scritte, lasciate direttamente dai nostri avi, sia per le invasioni militari e religiose che si sono succedute nell'isola. Di fronte a un patrimonio monumentale: migliaia di nuraghi, domus de janas, tombe dei giganti, pozzi sacri, che «per estensione e antichità non ha pari nel Mediterraneo dell'Età del Bronzo», l'autore sostiene che a questa civiltà dovrebbe essere riconosciuto un ruolo storico più centrale di quello che le viene solitamente attribuito. Attingendo ad ambiti disciplinari diversi: archeologia, fonti letterarie greco-latine e bibliche, mitologia, linguistica, Rossi costruisce ipotesi (mai presentate come certezze) su chi fossero davvero gli antichi sardi, da dove venissero e quali contatti abbiano avuto con le altre civiltà del Mediterraneo e del Vicino Oriente.

I mitici Shardana

Come scrive nell’introduzione: «Non ci credo che questa terra sia stata abitata nell’antichità solo da barbari pastori, che avevano come passatempo quello di ammucchiare pietre per costruire monumenti che possiamo ancora ammirare». Ci deve essere dell’altro, «un motivo per cui è scoppiata questa frenesia costruttiva» che ha prodotto i nuraghi. Rossi condivide l’ipotesi diffusa da molta pubblicistica divulgativa, anche se non dalla comunità accademica, per cui i mitici Shardana erano i nuragici, gli abili navigatori e commercianti che dominarono il Mediterraneo per un lungo periodo.

«Non è periferia»

«Il mio è un libro umile: non pretende di possedere la verità», tuttavia è un’ampia ricognizione di quanto finora è stato scritto, utile a farsi un’idea personale. Un testo che, con tutta probabilità, arriva in un momento propizio. «Per descrivere quello che, secondo me, sta avvenendo in Sardegna in questi anni si può parlare di un vero e proprio rinascimento culturale. A cominciare dal riconoscimento come sito Unesco delle domus de janas. C’è, insomma, una crescente volontà di affermare, anche rispetto al resto d'Italia, che la Sardegna non è la periferia culturale dell'impero. Per numero assoluto di reperti, i Romani hanno lasciato tracce ovunque, ma per densità di ritrovamenti archeologici la Sardegna probabilmente non ha eguali in Italia, anzi, forse neppure nel mondo».

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