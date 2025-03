Se la Sarlux vince almeno un set il Cus va ai playoff  

Per chi ama calcoli e combinazioni la penultima giornata della serie A3 offre una miriade di opportunità. A cominciare da stasera, se la Sarlux Sarroch vince un set con la Begin Ancona (Palazzetto Via Giotto, ore 17) impacchetta e consegna i playoff al Cus Cagliari. Nel peggiore dei casi agli universitari basterà un set domani a Brugherio con i Diavoli Rosa. Combinazioni, appunto. All’atto pratico parla il campo. Viene difficile pensare a un risultato diverso dalla vittoria per Sarroch con la penultima, e per il Cus Cagliari con l’ultima (Brugherio non ha mai vinto).

La Sarlux ha già i playoff in tasca e la squadra del coach Mattioli non disdegna l’idea di mettere nel mirino il quinto posto. Attenzione all’Ancona, che non appare mai quale vittima designata.

Al Cus Cagliari occorre l’ultima formalità per certificare l’accesso ai playoff. A Brugherio serve alta concentrazione e confermare ciò che si è visto nell’ultima sfortunata trasferta con Acqui Terme.

Serie B

Nella quarta di ritorno della B femminile, la Capo d’Orso Palau affronta oggi (Pala Andreotti ore 15) il Santena, che in classifica la precede di 3 punti.

Quasi uno spareggio per il secondo posto in B2 femminile, tra Pan Alfieri e Vero Volley Monza (Pala Coni “B” ore 16). Le ragazze di Loi precedono le lombarde per pochi decimi nel quoziente set.

Situazione di classifica tranquilla per La Smeralda Ossi e Garibaldi La Maddalena, entrambe in casa. La Smeralda ospita (Palazzetto, ore 14) il Lazzate. Nel fortino di Via Lamarmora (ore 17) il Garibaldi riceve il Gorla Volley. L’Audax Quartucciu è ultimo dopo dieci sconfitte di fila, il calendario non l’aiuta, oggi è in trasferta sul campo della capolista Bellusco.

Situazione difficile per la Pallavolo Decimomannu, in B maschile. Oggi la squadra di Caredda affronta (Palazzetto ore 16,30) il Green Volley Roma, terzultimo in classifica.

